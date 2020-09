El 21 de septiembre de 1935 se creó la Asociación del Personal de Hospitales y Sanatorios Particulares de la Ciudad de Buenos Aires, como fruto de la lucha por el reconocimiento de derechos laborales de los trabajadores de la salud, desde médicos a enfermeras y sus distintas especialidas.



A partir de ese entonces, se crearon filiales a nivel nacional. Las primeras en la ciudad santafecina de Rosario y Salta (1935) seguidas por Córdoba (1937) y ya en 1940 tuvieron lugar en Santa Fe, Santa Cruz y, San Juan, mientras que en 1944 se expandió a la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, y más tarde en Mendoza y Entre Ríos.

Posteriormente, un 21 de septiembre, pero de 1941, se fundó la Obra Social del Personal de la Sanidad Argentina (OSPSA), declarándose oficialmente ese día como el Día de la Sanidad.



En la actualidad, en plena pandemia del coronavirus los profesionales de la salud eran homenajeados día a día con aplausos por parte de todos y cada uno de los argentinos que valoraban su dura lucha para salvar la vida de cientos y miles de pacientes afectados por el Covid-19.



Al mismo tiempo, y luego de seis meses de incansables tareas estos trabajadores continúan en la primera línea de batalla brindando su vida al servicio de quienes padecen todo tipo de problemas de salud.

De esta manera, el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García publico un video, en su cuenta de la red social Twitter al que acompaño con el siguiente texto: "En este #DíaDeLaSanidad quiero abrazar a la distancia y agradecer a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que están cumpliendo el deber patriótico de cuidar al pueblo argentino. No están solos. #ArgentinaUnida"

En paralelo, desde la citada cartera y por la misma red social se difundió este mensaje: "En el #DíaDeLaSanidad queremos agradecer y reconocer a todas las trabajadoras y los trabajadores de la salud por la dedicación, el esfuerzo y compromiso con el que desarrollan diariamente su inmensa tarea, esencial en la lucha contra la pandemia." Este, también compartido con un video.



Por su parte, este lunes el ministro de salud porteñomanifestó en una conferencia de prensa ofrecida en la sede del Ejecutivo del barrio de Parque Patricios que hoy se celebra el Día de la Sanidad y pidió precaución en el día de la primavera y del estudiante justamente para cuidar a ese sector."Hoy además, simbólicamente, en el día de la sanidad, digámosle a los que están trabajando todo el día, 'hoy vamos a hacer un esfuerzo para cuidarte, me hubiera encantado ir con mis amigos pero hoy me voy a quedar y no voy a correr ese riesgo'", planteó.A su turno,, ministro de salud bonaernese escribió en su cuenta de Twitter: " En el Día de la Sanidad, toda la gratitud a los trabajadores y trabajadoras por la histórica gesta que están realizando para proteger al pueblo argentino. En cada barrio y en cada hospital, dejando la vida para cuidarnos. Hoy, el mejor reconocimiento es quedarnos en casa".