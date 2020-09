Desde escuelas de fronteras hasta colegios privados, el coronavirus en Argentina puso a los maestros y las maestras frente a un desafío imprevisto e inédito: enseñar en medio de una pandemia. A los bajos salarios, a sus luchas permanentes y a la falta de reconocimiento por sus esfuerzos, con las que están acostumbrados a convivir desde hace años, debieron sumarle la titánica tarea de encarar la enseñanza en medio de un contexto que puso en evidencia las desigualdades de ellos y de sus alumnos y alumnas.

Dejaron de lado sus miedos, sus propios problemas y hasta sus propias familias para poder llevar adelante un año con profundas falencias a la hora de enseñar. Predispuestos a todo, los y las maestras, cuentan en esta nota de crónica.com.ar, cómo enfrentaron un año lectivo lleno de dificultades pero al que nunca le bajaron los brazos.

Laura Martínez, docente de cuarto grado de una escuela del Distrito 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, definió este período en el que tuvo que enseñar en pandemia como “bastante triste”.

“Hay una carga de una tristeza y una angustia muy grande. Es muy difícil pensar en tus alumnos teniéndolos tan lejos. Al comienzo de la pandemia, sólo tuvimos dos semanas de clases y nos encerramos”, contó Martínez.

Los maestros y maestras debieron encontrar distintas formas para poder enseñar en un contexto de pandemia.

La docente, expresó que su vínculo con los alumnos durante todo este tiempo sólo fue por la aplicación Zoom, la herramienta con la que cuenta para dar clases virtuales a sus alumnos y alumnas, y que debió poner en práctica desde el inicio de la pandemia.

“Este contexto tiene un montón de desafíos desde lo pedagógico y desde lo didáctico. En nuestra práctica lo que más se extraña es el aula, cerrar la puerta y estar con los pibes. Nuestra práctica si bien es solitaria en la acción tiene mucho de pensar con el otro, y eso también se extraña un montón”, dijo la docente.

“Se extraña eso de pensar con el otro. De repente el Zoom reemplazó todo, las reuniones de personal, la sala de maestros, el aula, las reuniones con la familia. Es como un aprender y depender muchísimo de tus conocimientos previos. No sólo en lo que se da en el ida y vuelta del aprendizaje, sino también en el contacto con la conducción, con la familia. Todo depende de esa herramienta”, explicó.

Es esta herramienta las que hoy les permite ver más allá, aún teniendo a las chicas y los chicos tan lejos. “Nos enfrentamos a situaciones como intentar leer lo que le puede estar pasando a un alumno viéndolo a través del Zoom. Y tener que hablar esas cosas por mail, o mandarle mensajes a la familia, complicó todas las limitaciones que tiene en relación a lo legal y a los cuidados que nosotros tenemos que tener. Porque nosotros estamos teniendo Zoom con los chicos y las familias están de fondo”, aseguró la docente.

“Hay que tener mucho cuidado. Uno puede tener una manera de dirigirse a los chicos cuando estás en el aula, que tiene que ver con la relación que vos forjás con ellos. y que visto desde afuera puede ser visto de otra manera. Es un cúmulo de cosas que lo hacen muy difícil, muy estresante, que se le suma al estrés que ya tiene en sí la pandemia”, desarrolló Martínez.

La presencialidad de los alumnos y alumnas en las clases virtuales es una de las dificultades a la hora de enseñar en pandemia.

Una de las dificultades a las que los maestros y las maestras se enfrentan es a la poca presencia de los chicas y las chicas en las clases. “Tengo 20 alumnos de los cuales se conectan 15 con mucha suerte. El resto no se conect. por distintos motivos, no todos por razones económicas, también por organización familiar. Estoy comunicada por mensaje de texto o por Whatsapp. y algunos ni siquiera saben usar mail. En esos casos mando a la escuela guias de trabajo con cosas que quiero que trabajen los chicos y ellos van a buscar las fotocopias”, explicó la docente.

“Tengo chicos que están solos todo el día porque los padres volvieron a trabajar y entonces no se conectan o no hacen las tareas solos. Necesitan que estén los padres, y esa problemática que yo estando en la escuela me sentaría a resolverlo con él, el chico ahora literalmente está solo. Son esos agujeros que nos están quedando. que tratamos de resolverlos como podemos, pero que no terminan de ser un parche. No sabemos que va a pasar cuando volvamos a encontrarnos con los chicos en el aula”, aseguró.

Si bien en la escuela pública donde la docente se desempeña, no tienen mayores inconvenientes de conectividad, algunos de los y las alumnas tienen algunas necesidades que en este contexto de pandemia se intensificaron, y que como docentes intentan resolver.

“Le hemos acercado ropa a las familias, o la canasta nutritiva que entrega el Gobierno de la Ciudad, que muchas veces es insuficiente. Son baches que los cubrimos nosotras. A nivel distrito estamos muy organizados como maestros, entonces tenemos un espacio donde juntamos las donaciones para las familias a las que el bolsón no les alcanza. Y también a las que están teniendo otro tipo de dificultades como con lo habitacional o la falta de ropa. Cosas que uno hizo antes pero ahora centralizadas y pensadas de otra manera”, expresó Martínez.

Para Martínez, uno de los mayores desafíos en este contexto es el didáctico. “Una de mis preocupaciones era el área de matemáticas. Cuarto grado tiene mucha exigencia en temas nuevos en matemáticas. No sabía de qué manera encararlo”, contó y agregó: “Mis recursos didácticos hoy tienen que ver con grabar videos explicando, contándoles cosas, con mandarles más material del que yo trabajaría en el aula”.

La docente, expresó que su intención es enviar material intentando una menor intervención de la familias. “Me parece que hay tener ese factor en cuenta. Cuando uno media en relación al saber, media de una manera en la que ya está preparado para eso, te preparaste para mediar con ese saber. No todos tienen ese recurso. y es el que más falta. De qué manera mediar como familia y saber cuándo estoy acompañándolo y cuándo estoy metiéndome en un descalabro de cosas que no le van a servir”, explicó.

En medio de la pandemia, los docentes hoy tienen que pensar en estrategias para poder llevar adelante sus clases y que sean contenidos atractivos para los chicos y chicas que están asistiendo a la escuela pero desde sus casas.

“Estrategias no solo para trabajar con el chico sino también con las familias, para que sepan cuál es el alcance que ellos tienen que tener con respecto al conocimiento del pibe. La creatividad va en eso, pensar recursos para ellos. Los maestros estamos mirando el triple de textos, el triple de videos, pasándonos información todo el tiempo. Hay que buscar una estrategia que los enganche, los chicos están cansados ya de esta realidad”, expresó Martínez.

El coronavirus y el aislamiento afecta a todos y los maestros lo ven claramente en sus alumnos y alumnas.

“Tengo chicos deprimidos pero ante eso hay vacíos legales que ninguno de nosotros sabemos cómo encarar. Muchas veces hago videollamadas con ellos y las familias porque no puedo hablar con ellos solos. Primero intercambio mails con las familias y luego hablo con ellos, con los que quieren y con los que no quieren no. A veces los chicos se ponen mal porque están solos todo el día y no pueden entrar al Zoom, entonces yo me conecto a las 8 de la noche para que me vean y sepan de qué se trató la clase”, dijo la docente.

“Me hace ruido hacer como sí, me gusta sostener que esto no es la escuela, es mi casa".

Martínez no sabía de tecnología lo que sabe hoy después de varios meses de pandemia. “¡Lo que lloré!”, confesó ante las adversidades de enfrentarse a herramientas que hasta el momento desconocía. “¿Cómo hago esto? ¿Con qué hago esto? ¿Como hago para que los pibes puedan llegar a esta contenido y yo pueda hacer un video más o menos decente? Le di mil vueltas y lo fui encontrando”, contó la docente sobre su experiencia

Martínez no juega a que no pasa nada. La docente habla con sus alumnos de igual a igual sobre las cosas que les pasan a ellos como alumnos y a ella como docente. Tampoco prepara un lugar especial en su casa para transmitir las clases y se muestra como es, con sus gatos y su marido pasando por detrás.

“A mi me hace ruido hacer como sí, me gusta sostener que esto no es la escuela, es mi casa. Estoy tomando mate, charlo con los chicos que están merendando... Yo tengo compañeras que se ponen guardapolvo, ese contexto yo no se lo doy a la clase”, contó la docente.

Sobre qué aprendieron los chicos y las chicas este año, Martínez respondió: “Para mi hasta que no nos veamos el año que viene y veamos sobre qué terrenos estuvimos parados todo este tiempo. no lo vamos a saber”.

"Lo peor es perder la escuela como refugio, esa es la peor parte".

“Encontrar algo positivo en esto me cuesta un montón. No tiene nada de bueno este contexto de pandemia y tratar de enseñar en este contexto. Lo peor es perder la escuela como refugio, esa es la peor parte. Todo lo demás se va suplantando con otras cosas, mejor o peor. pero le vamos encontrando la vuelta. Pero la escuela como refugio es irremplazable”, concluyó Martínez.