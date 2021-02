Cada 5 de febrero se celebra el Día del Dermatólogo en Argentina, una profesión que en los últimos años vio crecer la demanda de consultas ante una sociedad que está cada vez más informada sobre tratamientos y cuidados referidos a la piel.

Sin embargo, este furor por el “skincare” tiene un lado B: el de los influencers de belleza que -muchos de ellos sin estar calificados- dan recomendaciones a miles de seguidores sobre cómo tratar su cutis.

Se estima que hay más de 20 millones de influenciadores en todo el mundo. YouTube, Instragram, Facebook, Tik Tok y otras redes, les sirven como plataforma para dar su mensaje a cientos, miles y hasta millones de seguidores. El problema que surgió a partir de este boom digital es que se corrió el foco sobre la importancia de consultar a profesionales antes de, por ejemplo, cubrirse la piel con una mascarilla de aceite, huevo y miel o aplicarse un máquina “milagrosa” sobre el rostro que en realidad forma parte de una estafa colectiva.

Lo que comenzó como una moda pasó a ser una profesión para muchos de estos comunicadores digitales. La credibilidad se la dieron sus seguidores y el apoyo de las marcas de belleza, que encontraron en ellos una forma de hacer publicidad a menor costo.

Pero en los últimos años el modelo se desgastó tras denuncias de seguidores y escándalos con famosas. El público digital comenzó a cuestionar el contenido que en muchos casos no lleva el sello de ningún dermatólogo.

“Muchos influencers de belleza indican mascarillas en las redes sin saber qué es lo que se está mezclando o qué función tiene. Esto puede llegar a irritar la piel y posteriormente pigmentarla. Entonces hay que tomar ciertos recaudos a la hora de elegir qué se ponen en la cara”, advierte la dra. Desiree Castelanich (M.N. 85.697), especialista en dermatología.

Asimismo, aconseja tener cuidados con los productos que se recomiendan, especialmente los que contienen ácidos. “Cuando estos se utilizan sin aval ni control de un dermatólogo pueden perjudicar a ciertas pieles, como las secas y las sensibles que se irritan facilmente. A la hora de elegir un ácido hay que tener muy en claro qué piel puede responder a cierto tipo de ácido y la indicación de un profesional es fundamental en este aspecto”, advierte la experta.

El lado positivo

Así como hay influenciadores no formados, hay otros que cumplen un rol importante al acercar al público general información introductoria sobre problemáticas dermatológicas comunes como la rosácea, el acné, las estrías, entre otras.

Este es el caso de Dadatina, una programadora e instrumentadora quirúrgica que se convirtió en cosmetóloga y ahora es furor por sus consejos sobre el cuidado de la piel. Daniela Lopez brinda data concreta, basada en estudios científicos, y la baja a la realidad recomendando productos accesibles.

Daniela Lopez, alias Dadatina, brinda consejos para el cuidado de la piel basados en estudios científicos.

“Lo positivo de este boom por los influencers de belleza es que los pacientes llegan a la consulta un poco más informados, manejan otro léxico. Eso facilita el proceso de explicarles cuestiones relacionadas a la piel y funciones de productos”, explica Castelanich y a su vez agrega: “llegan influenciados por lo que leen en redes sociales. Te dicen lo que quieren, pero muchas veces eso no es lo mejor para su tipo de piel”.

El rol del dermatólogo cobró más importancia y ante un paciente más informado, el desafío por mantenerse actualizado en lo que a tratamientos y productos se refiere, es fundamental para responder a la demanda.

“Como yo le digo a mis pacientes: no me voy a dormir sin haber leído un artículo de dermatología. Todos los días sale información nueva, hay que estar actualizados. Hay muchos tratamientos que eran populares años atrás y ya no se utilizan”, asegura la dermatóloga.

En este, su día, y todos los días, la profesional destaca la importancia de tomar la información que se encuentra en redes sociales como un complemento y no un reemplazo a la consulta o recomendación de un dermatólogo.

