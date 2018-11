Por Conrado Moreno

@conramoreno

Según el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, la diabetes afecta a más de 3.000.000 de argentinos, de los cuales el 90% padece de diabetes tipo 2, que en la mayoría de los casos se debe a un estilo de vida poco saludable. En conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, distintas organizaciones y entidades médicas aprovechan la fecha para concientizar sobre la importancia del cuidado y el rol clave de la prevención.

"Debemos poner el foco en la prevención. Está claro que, con los ritmos actuales, hacerse el tiempo para realizar actividad física y comer sano puede parecer difícil. Sin embargo, cuando tomamos conciencia de que lo que está en juego es nuestra calidad de vida a largo plazo, podemos empezar a comprender la importancia de realizar pequeños cambios que nos encaminen hacia hábitos de vida más saludables", destacó la Dra. Graciela Fuente (MN 60.813), médica especialista en Nutrición, en diálogo con Crónica.

La diabetes es una enfermedad que se produce cuando el páncreas no puede producir insulina o cuando el organismo no la utiliza correctamente. La insulina es una hormona que permite que la glucosa en sangre pase a las células del cuerpo en forma de energía. Si no funciona correctamente, la glucosa se acumula en la sangre y con el tiempo puede ocasionar daños irreversibles en vasos sanguíneos, órganos y tejidos.

Las formas más comunes son la diabetes tipo 1 y la tipo 2. La primera se presenta, por lo general, en etapas tempranas de la vida y no se puede prevenir aún. Como el organismo no produce insulina, ésta debe ser administrada todos los días. En cambio, la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, en muchos casos se puede prevenir o demorar llevando una vida saludable.

Afecta generalmente a mayores de 40 que presentan sobrepeso u obesidad y son sedentarios, observándose que la edad de comienzo va adelantándose, ya que existe diabetes tipo 2 en niños y adolescentes. "Debemos concientizar sobre esta condición tan prevalente los 365 días del año, sin necesidad de esperar al Día Mundial cada noviembre, aunque claramente representa una oportunidad inmejorable para llevar adelante iniciativas que llamen la atención de la comunidad y promuevan la medición de la glucemia y la visita periódica al médico", explicó el Dr. Alberto Cormillot (MN 24.518), médico diplomado en Enfermedades Crónicas.

A su vez, los especialistas brindaron una serie de consejos para prevenir esta enfermedad: realizar 30 minutos de actividad física diarios; aumentar el consumo de frutas a 3 por día así como también de verduras; evitar los alimentos con alto contenido de sodio y el consumo de sal, y mantener un peso saludable.