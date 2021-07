"Dibu: Mi familia es un dibujo" fue una de las series infantiles que incorporó por primera vez en la televisión argentina la combinación de actores reales con una animación o dibujito animado, de manera digital. La serie fue estrenada en 1997 y hoy, en 2021, volvió a la boca de todos gracias al maradoniano accionar del arquero titular de la selección argentina de fútbol masculino, Emiliano "Dibu" Martínez.

Según contó el propio Martínez, a él le decían "Dibu" porque cuando era chico, y jugaba en las inferiores de Independiente, los amigos vieron que tenía muchas pecas y que además era un poquito colorado, como el tierno personaje. Por esa razón, hasta el día de hoy en Argentina lo llaman Dibu, a pesar de que en Inglaterra, donde jugó mayoritariamente, sólo le dicen "Emi".

La serie familiar fue transmitida en 1996 y 1997 en Telefé. Finalmente en 1998 salió un spin off que fue nombrado simplemente como "Dibu". Además de la telenovela transmitida por el canal Telefé, la historia tuvo tres películas: "Dibu, la película" (1997); "Dibu 2: La venganza de Nasty" (1998) y "Dibu 3: La gran aventura" (2002).

.

Por su parte, el elenco original de la teleserie tuvo como protagonistas a Germán Kraus y Stella Maris Closas, que hacían de los padres de Dibu; Alberto Anchart, el abuelo del personaje animado y Facundo Espinosa, Marcela Kloosterboer y Andrés Ispani, como los hermanos del entrañable dibujito pelirrojo.

La trama de Dibu cuenta la historia de la familia Marzoa-Medina. Marcela, la madre de tres hijos, descubre increíblemente que está embarazada de José Pepe Medina (el papá de Dibu) y da a luz un niño que es un dibujo animado. Tal como un "Alf" caído de otro planeta, Dibu es protegido y ocultado de las demás personas, para que la familia pueda criarlo, ya que sus integrantes pensaban que podían llevarse al dibujito, por lo extraño que era tener un hijo de esas características.

¿Quién dobló la voz de Dibu y cómo surgió el personaje?

La voz de Dibu fue doblada a través de los años por Cecilia Gispert, Rodolfo Mutuverria y Laura Sordi. Sin embargo, quien estuvo a cargo de interpretar al personaje en la serie animada de Telefé, fue Gispert.

“Cuando empecé a doblar a Dibu (Gustavo) Yankelevich me dijo que el personaje tenía que ser ronco como el (hermano) mayor del personaje, mimoso como el chiquito y canchero como el del medio. En esa combinación lo buscamos y ahí recién quedó el doblaje”, contó Gispert en una entrevista con CNN Radio.

Además, contó que cuando hacían Dibu, los actores necesitaban tener una referencia para con quien hablar y hacia donde mirar cuando se dirigían al personaje animado, (ya que luego el dibujito se ensamblaba de manera digital en el estudio) por lo que pusieron un muñeco con una cabeza que se desplomaba por el peso: "Era horrible, un espanto", contó la actriz entre risas.

Asimismo, contó un emocionante y tierno momento en el que ella estaba doblando al dibujito en exteriores y se acercaron unos nenes que se asombraron cuando se dieron cuenta de que de esa mujer salía la vos de Dibu y no podían creerlo.

Cecilia Gispert, la actriz que dobló a "Dibu".

“Me acuerdo que una vez, una nena me vio mientras hacía la voz de Dibu y me preguntó si lo tenía acá (señala la garganta). Había tres nenes que se asomaron en la grabación, a los cuales yo le decía, miren que es un dibujito no es real y ellos no me creían”, relató.

El dibujante de Dibu, Rodolfo Mutuverría, contó al programa de radio Ktarsis que la serie fue hecha de manera "muy experimental", pero con "actores y directores de primera línea aue sabían lo que querían".

"A mí me habían pedido que dibuje y cree un nene tipo jaimito, 'pero que no ser zarpe, eh', le tiene que gustar a la gente', me dijeron", contó Muntuverría.

Rodolfo Muntuverría fue quien creó al entrañable dibujito.

.

En tanto al nombre del personaje Cecilia contó que en un ensayo todos le decían el dibujo, cuando se referían a la animación. Después le quedó Dibu. "Entonces cuando preguntaron cómo lo llamamos dije, 'y... Dibu", contó Gispert.

Por su parte, el actor Germán Kraus, el “papá” de Dibu, aseguró que Cecilia “ayudaba muchísimo” a los actores al momento de realizar una escena con el personaje animado. “Era todo un desafío”, confesó.