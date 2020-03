El primer infectado de coronavirus en la Argentina fue dado de alta este jueves por la tarde. Es así, que el paciente de 43 años abandonó el Sanatorio Agote de Recoleta para volver a su casa luego de estar 11 días internado.

Al hombre que había viajado a Europa el pasado 26 de febrero se le hicieron tres pruebas para descartar que aún tenga el virus antes de determinar su alta.

Ariel, había retornado el último domingo 1 de marzo a la Argentina, cuando a las pocas horas de pisar territorio argentino comenzó a levantar temperatura durante un paseo por Luján.

Fue así que de inmediato, realizó una consulta médica al presentar los síntomas correspondientes como fiebre, tos y dolor de garganta, y tras realizarle el estudio médico se determinó que había contraído la enfermedad originada en China.

.

En un primer momento estuvo internado en la clínica de Swiss Medical Center y luego derivado al Sanatorio Agote.

Horas después de ser internado con coronavirus, Ariel publicó un video haciendo bromas y en buen estado de salud: "Estoy bárbaro, me siento re bien. Faltan unos días pero se que va a estar todo bien". En el mismo, agrega con humor: "No sabés a qué hora me traen comida, no? ¨sushi hay, no, no?".

La noticia se da en el marco en el que este mismo jueves en el país se registraron diez nuevos casos de coronavirus, de los cuales siete tienen antecedentes de viaje a zonas de riesgo, en tanto, los tres restantes son de "transmisión local por contactos estrechos de casos confirmados". De tal forma, se elevan a 31 el total de contagiados en Argentina, según informó el Ministerio de Salud de la Nación en su parte diario.