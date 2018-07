En una conferencia de prensa brindada en el Palacio de Hacienda, el ministro de Transporte Guillermo Dietrich manifestó que en futuro podría haber más ajustes, aunque aclaró que su expectativa es que "no sea necesario".

Luego de ratificar los aumentos progresivos que se realizarán en colectivos y trenes a partir del 15 de agosto, el funcionario explicó que para definir los ajustes deben partir de "distintas variables de costos y algunas, como las de los combustibles, no lo controlamos".

Agregó: "No podemos asegurar que en el futuro no habrá más ajustes pero esperamos que no sean necesarios. La actualización depende de una decisión de la Justicia".

En cuanto a las tarifas de peajes, manifestó que todavía no está previsto un nuevo ajuste y dijo que el aumento de transporte en las provincias depende de los gobiernos bonaerenses.