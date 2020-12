¿Ya hay vacunas aprobadas?, ¿Son seguras?, ¿Son todas iguales?, ¿Me tengo que vacunar si ya tuve coronavirus?, son algunas de las preguntas frecuentes que la población se realiza en torno a la vacunación contra la coronavirus y que resulta clave clarificar en el contexto de la pandemia, según un informe elaborado por el Ministerio de Salud y voces de especialistas.



La campaña de vacunación en Argentina comenzará cuando la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) apruebe el uso de emergencia de las vacunas candidatas y lleguen las dosis al país. En primera instancia se vacunará a las personas vulnerables y personal esencial en forma gratuita y no obligatoria.



1) ¿Hay vacunas aprobadas contra el coronavirus?



En Argentina la Anmat todavía no aprobó el uso de emergencia de ninguna vacuna, pero tiene bajo estudio el pedido de tres candidatas para expedirse sobre su autorización: la de Pfizer, la Sputnik V y la de Oxford/Astrazeneca.

Empezó la vacunación contra el coronavirus en Rusia.





En el mundo, la de Pfizer fue aprobada el miércoles pasado para uso de emergencia en el Reino Unido (comenzará a vacunar esta semana) y fue la primera en occidente en recibir este permiso. China aprobó el uso de emergencia de sus vacunas candidatas de CanSino y Sinovac; Rusia de sus candidatas Sputnik V y EpiVacCorona y Emiratos Árabes autorizó las de la compañía china Sinopharma.



2) ¿Cuándo empiezan a vacunar en Argentina y cómo será esa vacunación?



Se empezará a vacunar una vez que la Anmat apruebe el uso de emergencia de las vacunas candidatas y lleguen las dosis al país.

3) ¿Será obligatorio vacunarse en Argentina?

4) ¿La vacuna será de acceso gratuito?

Esperanza por la vacuna contra el coronavirus.

El propósito de vacunar contra el coronavirus en Argentina será disminuir la morbi-mortalidad causada por la enfermedad. Para eso se comenzará a vacunar a losNo, pero se espera que las personas se vacunen para protegerse y proteger al resto de la población comprendiendo que la vacunación ha salvado millones de vidas como medida primaria de prevención de innumerables enfermedades.La campaña de vacunación contra laserá implementada, al menos inicialmente, desde el sector público, garantizando el acceso gratuito a la vacuna principalmente para la población definida de riesgo y estratégica para las funciones esenciales.



5) ¿Todas las vacunas son iguales?



No, se están desarrollando diversos tipos de vacunas contra el coronavirus. No obstante, todas las vacunas que aprueben los entes reguladores es porque han demostrado eficacia y seguridad.

6) ¿Cuáles podrían aplicarse en Argentina?

"De las once vacunas que se encuentran en fase 3 de ensayos clínicos podemos distinguir las que utilizan virus inactivados o atenuados, las que usan vectores virales no replicantes y las que usan ARN mensajero que son las más innovadoras", describió a Télam, Profesor Titular de la Cátedra de Inmunología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA y Director del Instituto de Estudios de la Inmunidad Humoral (UBA-Conicet).-Virus inactivados o atenuados: usan un virus modificado que no provoca la enfermedad, pero aún así genera una respuesta inmunitaria. Hay muchas vacunas que utilizan esta tecnología como las del sarampión, varicela, polio y hepatitis A.-Vectores virales no replicantes: usan un virus modificado genéticamente para que no se replique en el organismo, al que se le "inserta" una proteína del SARS-Cov-2 con el objetivo que la reconozca y genere la respuesta inmune. Son utilizadas en vacunas contra Ébola, MERS y en terapias génicas.-ARN mensajero: utilizan nanopartículas para transportar el material genético del virus contra el cual se quiere inmunizar. Hasta el momento no hay disponibles vacunas licenciadas que las utilicen.El Gobierno negocia con varios productores por lo que es probable que la vacunación tenga un mix. Hasta el momento las posibles vacunas son:

7) ¿Son todas seguras o hay algunas mejores que otras?

-Oxford/ AstraZeneca: que es de vector viral no replicativo (utiliza adenovirus de chimpancé)-Sputnik V (del Centro Gamaleya, Rusia): de vector viral no replicativo (utiliza 2 adenovirus humanos -26 y 5- que son virus que causan resfrío común)-Janssen (de Johnson & Johnson ): de vector viral no replicativo (usa el adenovirus humano 26)-Sinovac/ Sinopharm (empresas de origen chino): que utiliza virus inactivados.-Pfizer/BioNTech: de ARN mensajero.Hasta llegar a su aprobación, aún para uso de emergencia, se realizaron previamente muchos ensayos clínicos que evaluaron la seguridad de las vacunas y ninguna reportó efectos graves en el organismo. Estas pruebas abarcan a decenas de miles de personas y el monitoreo continúa en forma constante por parte de las autoridades.

8) ¿Se omitieron pasos en el desarrollo de las vacunas contra la Covid-19?

9) ¿La vacunación hará desaparecer al virus?

10) Si ya tuve coronavirus, ¿debo vacunarme?

No. En contexto de pandemia, el paradigma de investigación difiere del utilizado habitualmente y las etapas o fases se realizaron de manera superpuesta y por períodos de tiempo acortados, pero se realizan todas para evaluar principalmente aspectos relacionados con la seguridad y la eficacia.Todas las personas que pertenezcan a la población objetivo podrán acceder a la vacunación, independientemente de haber cursado previamente la enfermedad.