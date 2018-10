Una fuerte denuncia tuvo lugar en la localidad bonaerense de Moreno, en la comisaría primera de la Policía Bonaerense y ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 8 del mismo distrito, luego de que una mujer de 20 años y su pareja de 24 denunciaran que fueron padres de una beba y dos días después los médicos le dijeron que se trataba de un varón. Las autoridades del hospital Mariano y Luciano de la Vega, reconocieron su error. mientras que la policía investiga lo ocurrido.

Todo comenzó cuando Eliana Meneces tuvo una cesárea de urgencia. La joven y su novio, el papá de la criatura, Daniel Ledo Randall, estaban ansiosos por conocer a su beba, a la que pensaban llamar Agustina. Al ser prematura, la llevaron de inmediato a la sala de neonatología, donde se constató que pesaba 1.5 kilos y medía 40 centímetros.

"Tanto el papá como la mamá vieron a la pequeña. En un momento, la tenían que pinchar por un problema de oxígeno y mi hija salió porque le daba impresión. El papá se quedó, vio cómo la pinchaban y le cambiaban los pañales. Ahí él aseguró de que se trataba de una nena", explicó su abuela materna, Adriana, quien además recordó que el viernes pasado su hija "tuvo una cesárea de urgencia porque sentía dolores y s. descompensó”.



Al tiempo que aclaró que: "Nació el bebé con 33 semanas de gestación por lo que lo tuvieron que llevar a neonatología y a mi hija le dijeron "te felicito mami es una nena". Además, sostuvo que Randall aguardaba impaciente afuera de la sala de partos y una enfermera le dijo que la criatura debía ir a "neo" y luego le expresó "te felicito papá es un. nena".

El domingo, Eliana volvió a neonatología para poder ver a su hija. Y allí fue donde se llevó la inesperada sorpresa. "Mi hija le hablaba y le decía: 'Vamos, Agustina". Mientras, una enfermera se le reía. Entonces Eliana reaccionó y le preguntó si eso le causaba gracia. Por lo que la enfermera salió y entró un médico que le dijo a mi hija: "Agustina no, Agustín; es un varón, mirá el pene que tiene".

La abuela se puso en contacto con la jefa de obstetricia del hospital, quien le aseguró que hubo un error cuando la limpiaron luego de la cesárea. "Me dijo que no se vio el pene y que por eso se confundieron. Yo le dije que era distinto el bebé del sábado y del domingo, porque la nena tenía la piel más clara. Ella me respondió que era normal porque van cambiando y que puede oscurecerse o aclararse", comentó.

El padre de la beba radicó de inmediato la denuncia en la comisaría y en la UFI N°8. En tanto la fiscal ordenó que se le haga un examen de ADN al bebé varón para constatar si se trata o no del bebé de Eliana y Daniel.

En diálogo con Crónica HD, Marcela Bustamante, directora del hospital donde ocurrió el hecho, explicó: "Aceptamos nuestro error y estamos dispuestos a pedir disculpas por una falla administrativa. Nosotros no tenemos dudas que es un bebé masculino, que nació a las 12.20 el día viernes de un parto de emergencia. Este bebé fue ingresado de inmediato a la terapia intensiva con asistencia respiratoria. En algún momento, se cometió el error que pusieron "femenino" en vez de "masculino".

"El responsable del error, que llenó las pulseras y los papeles, lo empezó a hacer mal desde un principio, pese a que el neonatólogo puso el sexo correcto", comentó la médica, quien indicó que estará a la orden de la Justicia.