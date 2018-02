"Le rescinden el contrato porque mi hija es discapacitada”, reflejó con desesperación Débora, mamá de Antonella, una niña de 4 años que padece una afección cerebral, por la cual debe recibir asistencia respiratoria mecánica. Sin embargo, el lugar que alquila su familia no cuenta con servicio eléctrico y ante las constantes demandas de su madre al dueño de la vivienda, èste optó por exigirle que abandone el inmueble.

En consecuencia, mientras el hombre continúa hostigando a los seres queridos de “Anto”, ella necesita una ayuda en materia habitacional para continuar con su tratamiento. La falta del suministro de luz es sumamente perjudicial para el cuadro de salud de su hija María Antonella Grecco, quien sufre del Síndrome de Dandy Walker, por una malformación cerebral, y al mismo tiempo, de hidrocefalia, afecciones por las que la pequeña necesita estar conectada a un aparato de asistencia respiratoria.

En este sentido, su mamá detalló que “al no tener un plano de la vivienda, no puedo pedir el medidor. Esto se lo notifiqué en reiteradas oportunidades al propietario pero lo único que hace es venir con un electricista y engancharme la luz de algún vecino”.

Desalmado

Sin embargo, sus constantes reclamos fueron el motivo para que el dueño del lugar le exigiera que lo abandone, bajo el argumento que “si sabía que tenías una hija discapacitada no te lo alquilaba”, según le dijo el hombre a la mamá de la menor en una oportunidad. Por esta razón, Débora remarcó que “no puedo vivir en un lugar del que sé que me tengo que ir porque este tipo me amenaza todos los días”.

Ante semejante situación, ella comenzó una campaña de difusión en las redes sociales solicitando una ayuda para resolver la urgencia de su hija de contar con una vivienda digna. Al respecto, la mujer aseguró que “necesitamos vivir en un hogar tranquilo, que tenga un medidor para luego pueda inscribir a la nena en el registro de pacientes electrodependientes”.

Un pedido de colaboración que puede satisfacerse llamando al 15 4445-8748, o directamente a la cuenta bancaria del Banco Francés 319558302/6, CBU 0170319940000055830267