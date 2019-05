El video muestra una acalorada discusión que mantuvieron dos pasajeras en un colectivo a las siete de la mañana, que por poco no termina a las piñas.



La pelea protagonizada por una mujer de 52 años y una joven de 19 comenzó cuando la chica le pidió "amablemente" a la señora que deje de golpearle el asiento donde ella iba sentada. El hecho fue filmado y se volvió viral.



"Te pedí amablemente que no me golpees el asiento", le dice la chica. "No te lo estoy golpeando", contesta. "Si me lo estás golpeando, es lo único que te pedí, que no me golpees el asiento", responde la joven. A lo que la mujer redobla la apuesta y le golpea el asiento sin parar ."¿Te molesta?".



"Si, me molesta; Chofeeer!", "¿Quién te crees que sos?", "Te estoy pidiendo que no me golpees el asiento". "Sos una amargada eso es lo que sos", "Te estoy hablando con respeto", "Amarga", lanza la mujer adulta. "Tengo 19 años, y se ve que se lo que es el respeto", "No sabes lo que es el respeto.Taradita callate". "¿Qué taradita?¿Quién te pensas que sos? "De que te la das?. La joven vuelve a llamar al chofer.



"No te insulté, idiota. Ahora sí te insulté", remata la mujer . ¿Quién te crees que sos nena, no sos feliz?, añade la señora. "¿Vos me vas a venir a decir si soy feliz o no soy feliz cuando l. único que te estoy pidiendo es que no golpees el asiento. ¿Quién te pensás que sos, tenes algún problema?". "Estas amargada", "¿me conoces?" "Te conozco, sos esas amargadas que no saben vivir la vida".