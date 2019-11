El presidente electo Alberto Fernández mantuvo hasta la madrugada diálogos a través de la red social Twitter con varios usuarios que lo saludaban, le pedían ánimo ante algún examen o felicitaciones por cumpleaños. "Felicitaciones!!! Ya sos sociólogo!! Disfrútalo. Ahora a trabajar mucho para poner de pie a nuestra amada Argentina. Fuerte abrazo!!!", le respondió al usuario @AlanPaulCasas1, quien le contó que se había recibido.

"Bien!!! Estudiar nos hace fuertes en un mundo que nos exige cada día más. Te felicito por tu fuerza. No aflojes!!!", le contestó Fernández a un joven de 28 años que le expresó que terminó la escuela secundaria el año pasado.

"Te imaginas que me salude @alferdez por mi cumple y para darme fuerza para los finales de la facu?", escribió el usuario @agustinkeeper. Enseguida llegó la respuesta del mandatario electo: "Feliz cumple!!! Festeja y anda a estudiar!!! Mira que milagros no hago", acompañado de un emoji a las carcajadas. Pero no todos fueron intercambios con usuarios comunes, también hubo respuesta para un famoso: "Abrazo grande Jey Mammon!!! Siempre es bueno decir lo que sale. Es lo que hiciste. Y lo hiciste bien", le respondió al actor, que le había escrito: "Hola presidente lo vemos en línea y lo saludamos (no sabía que poner)".

Los mensajes y respuestas a distintos usuarios de la red social continuaron hasta cerca de las 2 de la mañana. "Soy yo. Ni CM, ni Dylan, ni Prócer. Vos no debes estar bien si pensás que los perros escriben en Twitter", escribió Fernández ante las dudas de algún participante de la red social del 'pajarito'.

"Me voy a dormir... gracias a todos y todas por este rato. Suerte para los que rinden examen!! También suerte para los que tienen un sueño... si insisten pueden cumplirlo. Los abrazo!!! Hasta mañana!!!", se despidió el mandatario electo cerca de las 2 de la mañana.