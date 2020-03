Juan Diego Martínez Larrea, es socio y fundador de Grupo Sarapura, una de las empresas de Dj´s más grande de Argentina, y el pasado domingo por la noche salió desde su balcón con su micrófono, sus parlantes y sus bandejas a poner música para todos los vecinos del barrio de Colegiales de la Ciudad de Buenos Aires, quienes se encontraban cumpliendo con el aislamiento social preventivo y obligatorio dictado por el gobierno nacional en medio de la pandemia de coronavirus.

El Dj, que toda su vida se dedicó a eso, hizo un anuncio a las 19:30 prometiendo que pondría música para todos desde las 20 hasta las 21. y cumplió. El efecto que produjo en el barrio lo sorprendió.

“Vamos a poner música por una hora, vamos a terminar con el Himno Nacional Argentino y con un aplauso para los trabajadores de la salud”, anunció para todos y el barrio explotó de gritos.

"Le pusieron onda desde todos lados, me hicieron llorar”.

“La respuesta de la gente fue tremenda, ya desde que hice el anuncio con los parlantes al mango. Y ante eso hubo un grito que parecía de un estadio”, dijo a crónica.com.ar el disc jockey, quien contó que le gusta divertir a la gente y que la idea fue de su hijo, quien lo convenció de hacerlo.

“Mi hijo tuvo la idea hace unos días, mi mujer me insistió y finalmente se alinearon los planetas y le dimos para adelante. Pero básicamente. me motivó darle un poco de felicidad a los vecinos que tengo alrededor mío”, explicó.

Como Dj, Martínez Larrea entiende que “la música es todo”. Durante esa hora sonó música electrónica, algo de reggaetón, como también algunas cumbias que él diferencia como “viejas” y “nuevas”, entre otros estilos musicales.

Además, en el contexto del asilamiento social por la pandemia, hubo temas que fueron dedicados especialmente para el coronavirus que está afectando al mundo. como “Te vas”, de Americo, “Márchate ahora” de Los Totora o “Ahora te puedes marchar” de Luis Miguel. “Había ahí un mensaje subliminal”, aseguró. .

El disc jockey. también le dio el espacio a algunos temas españoles como un pasodoble remixado por él y su compañía, como también a una tarantela en honor a “nuestros padres europeos”, y un gran momento fue cuando sonó "La Marcha de San Lorenzo", también en una reversión del Dj, en el bloque que él denominó como “patriótico”.

“Fue una cosa increíble, gente prendiendo y apagando luces, usando las linternas de los celulares, muchos apuntándonos a nosotros. En un momento dije que si les interesab. repetir el encuentro, que prendan y apaguen las luces. y todos lo hicieron. Se veían luces en movimiento desde varias cuadras, fue una locura”, contó asombrado.

Para Martínez Larrea, la sorpresa fue "desde el primer minuto" en el que anunció desde su balcón que iba a pasar música para todos.

“Con el himno me emocioné mucho, hubo muchas partes en las que bajaba el volumen y se escuchaba a la gente que gritaba, eso fue muy fuerte, me emocioné mucho”, expresó.

“Nunca me lo podría haber imaginado, hubo gente que en el vivo que hicimos por las redes me escribió desde Suiza, Irlanda o Estados Unidos. Una vecina me contó que tiene un hijo autista, que venía estando decaído y que con lo que hicimos estuvo bailando toda una hora. y que eso lo puso muy feliz. Como también gente que me dijo que le había levantado el ánimo. Esas cosas fueron muy fuertes, en mi teléfono no pararon de entrar mensajes”, contó

Martínez Larrea, de esta experiencia destacó “la buena onda” de los vecinos. "Le pusieron onda desde todos lados, me hicieron llorar”.

Cuando el Dj culminó con su pasada pensada para los vecinos de Colegiales, que se encontraban en pleno aislamiento social, todos gritaron: “Una más y no jodemos más”. Y obviamente, él debió salir al balcón y tocar para ellos. una más.