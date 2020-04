El dólar oficial cerró este jueves en un promedio de 68,44 pesos para la venta al público, con una suba marginal de un centavo respecto de la víspera, en tanto en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa porteña, marcaba una ganancia de 2,7%, en $114,06.



En la rueda de esta jornada, el dólar MEP también operaba en alza, en este caso de 3,3%, a $112,46 por unidad.



Por su parte, según publicó BaeNegocios a pesar de las pocas operaciones por el aislamiento social preventivo y obligatorio, el dólar blue se disparó a $118 para la venta en el circuito informal culminando así $8 por encima de la jornada pasada.

En tanto, en el segmento mayorista la divisa avanzó nueve centavos y finalizó en 66,32 pesos.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- culminó la rueda en un valor final de $ 88,97.



En relación a la suba en la cotización del dólar CCL y el MEP, Mauro Mazza, jefe de Investigación de Bull Market Brokers, resaltó que con el diferencial de tasa actual que existe en pesos, hay un flujo estable pero continuo a activos que replican en el CCL.



"El tener la caución desde hace días en 5% favorece todo esto. Y la (presentación de la) oferta argentina legal de ayer impactó con informes de todos lados”, sostuvo Mazza.



No obstante, el analista explicó que el incremento en la cotización no responde a algo puntual, sino que hay muchas variables que impactan en un mercado desbordado de pesos a nivel financiero.



Al respecto, el especialista analizó que “con una Badlar al 18% y una tasa de depósitos de más de $20 millones (TM20) al 13%, la caución al 5% tiene lógica".



"Por eso, cualquier noticia de afuera que impacte negativamente en Argentina, hace subir al CCL, porque es más barato quedarse con la posición que desarmarla”, añadió.



Por su parte, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, indicó que fue una rueda de muy bajo volumen negociado, en donde la divisa norteamericana “respetó el ajuste dispuesto por el Banco Central”.



“Se mantuvo la insuficiencia de oferta genuina para abastecer la demanda autorizada y el BCRA tuvo otra vez que utilizar recursos propios para atender necesidades de divisas”, agregó.



En este sentido, Quintana estimó que la autoridad monetaria se desprendió de unos US$ 50 millones aproximadamente.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 136 millones y se operaron US$ 4 millones en el sector de futuros MAE.

Riesgo País

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires perdía en esta jornada 0,56%, mientras que el riesgo país subía 5,2% hasta los 4.045 puntos básicos, pasada la media rueda de operaciones en el mercado local.



El indicador líder de la bolsa porteña se ubicaba en 30.382,50 puntos, desacoplado de los mercados de referencia que están en territorio positivo.



Dentro del panel líder, las acciones de mejor desempeño eran las de Transportadora de Gas del Sur y Cresud, con alzas de 5,21% y 2,12%, respectivamente, mientras que Telecom Argentina y Grupo Financiero Galicia mostraban pérdidas de 2,81% y 2,61%, en ese orden.



En los mercados internacionales, Wall Street operaba en alza en una nueva sesión marcada por la volatilidad financiera producida por el impacto del coronavirus en la economía global.



Los ADR de empresas argentinas se encuentran con resultados mixtos, con ganancias de hasta 5,2%, como sucede con el papel de Transportadora de Gas del Sur, mientras que Banco Francés perdía 4,3%.



En cuanto a la renta fija, los bonos en dólares operaban con tendencia negativa y caídas de hasta 4,5%, en tanto que los títulos en pesos operan “en verde” con ganancias de hasta 5,2% y retrocesos de hasta 1,6%.