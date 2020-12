El Banco Central sumó este miércoles a sus reservas alrededor de US$45 millones, a través de su intervención en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), y de esta forma acumula un total de US$445 millones en las trece últimas jornadas.



En esta jornada, la cotización del dólar oficial finalizó en $ 88,92 en promedio, con una suba de 12 centavos respectos al cierre del pasado martes y de 66 centavos a lo largo de la corta semana hábil, por el asueto de mañana y el feriado de Navidad del viernes.



En el mercado bursátil, el contado con liquidación (CCL) y el dólar MEP avanzan 0,5%, en $ 141,46 y $ 140,77 por unidad respectivamente, en el tramo final de la rueda.

En tanto, el denominadoo "" marca un incremento de siete pesos, a $159 por unidad.En el segmento mayorista la cotización de la divisa estadounidense subió 11 centavos respecto a la víspera, en $ 83,36, mientras que en los últimos tres días -por los feriados del jueves y viernes- ascendió 52 centavos (+0,62%).Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 115,60 por unidad; y con el anticipo a cuenta delde un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 146,72.Al analizar la operatoria de la jornada,, analista de PR Corredores de Cambio, señaló que la última jornada del segmento mayorista tuvo un bajo volumen de operaciones y un “desarrollo tranquilo y sin sobresaltos”.De acuerdo a fuentes de mercado, el saldo de la intervención oficial de hoy fue positivo en unos US$ 45 millones, aproximadamente.El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 171 millones, en el sector de futuros MAE se anotaron negocios por US$ 60 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron operaciones por US$ 715 millones.