La cotización del dólar oficial cerró este martes en un promedio de $ 92,39, con una suba de cuatro centavos respecto de la víspera, mientras que el contado con liquidación y el MEP avanzan hasta 0,5%.



En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) y el dólar MEP suben 0,5%, a $ 148,50 y $145,81 por unidad, respectivamente en el tramo final de la rueda.



Por su parte, el denominado dólar informal o "dólar blue" se negocia sin modificaciones, en $156 por unidad.



En el segmento mayorista la cotización de la divisa estadounidense ganó 12 centavos respecto de su último cierre, al quedar en un promedio de $87,02.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 120,11 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 152,44., analista de PR Corredores de Cambio, detalló que los pedidos de compra autorizados en el sector mayorista prevalecieron durante el desarrollo de la jornada, “exigiendo renovadas ventas del BCRA para atender la demanda de divisas”.En base proyecciones de mercado, el Banco Central debió vender alrededor de US$80 millones para abastecer la demanda.El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 220 millones, en futuros MAE se transaron US$ 30 millones, mientras que en los futuros Rofex se registraron US$ 390 millones.