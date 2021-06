Este viernes la cotización del dólar oficial finalizó en $ 101 en promedio, con un avance de 12 centavos en relación al cierre del pasado jueves y una suba de 28 centavos en comparación con el último viernes acumulando así un incremento del 0,28%.



Además, el dólar "blue" marcó un aumento de cuatro pesos respecto a la víspera, a $174 por unidad, con lo que en los últimos cuatro días –por el feriado del lunes– acumuló un avance de $10 equivalente al 6,09%.



Por su parte, en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) sube 1,4%, a $ 166,18, mientras que el MEP avanza 1%, a $ 163,58, en el tramo final de la rueda.

.

En tanto, el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense operó con una suba de cinco centavos respecto a la víspera, en $ 95,60, mientras que en la semana ascendió 23 centavos (0,24%).Tambien,el-contemplado en els-, marcó un promedio de $ 131,29 por unidad; y con el anticipo a cuenta delde un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 166,63.Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de hoy con un saldo neutro por su intervención en el segmento mayorista.Por último, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 253 millones, se registraron operaciones en el sector de futuros MAE por US$ 31 millones y en el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 434 millones.