Este miércoles, el dólar oficial cerró en $99,70, marcando un incremento de seis centavos en comparación con los registros del último martes. En tanto, el contado con liquidación y MEP operan con alzas de hasta 1,7%.



Por su parte, el dólar "blue" se negoció sin modificaciones y su cotización se mantuvo en $156 por unidad.



Además, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación (CCL) gana 1,7%, a $ 162,39, y el dólar MEP asciende 1,5%, en $ 157,10 por unidad, en el tramo final de la rueda.

También en el, la cotización de laavanzó cuatro centavos respecto de su último cierre, para quedar en un promedio de $ 94,20.Por otra parte, el-contemplado en el-, marcó un promedio de $ 129,61 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 164,50.Según fuentes del mercado, se calcula que el Banco Central cerró la rueda con compras por alrededor de US$ 49 millones.Por último, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 229 millones, sin operaciones en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 220 millones.