Este miércoles, la cotización del dólar cerró en $99,96, con un incremento de 25 centavos en relación al cierre del pasado viernes, mientras que los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- operan con alzas de hasta 1%.



Por su parte, el dólar "blue" se negoció sin modificaciones, y quedó en $155.



En tanto, en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) asciende 1%, a $ 164,55, y el dólar MEP gana 0,2%, en $ 158,61 por unidad, en el tramo final de la rueda.

De esta manera, en el mercado mayorista la cotización de laavanzó 21 centavos en comparación con su último cierre, para quedar en un promedio de $ 94,48.Mientras que el-contemplado en el-, marcó un promedio de $ 129,95 por unidad; y con el anticipo a cuenta delde un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 164,93.En paralelo, fuentes del mercado informaron que el(BCRA) compró en esta jornada unos US$ 140 millones en el mercado cambiario y acumula ya casi US$ 2.000 millones por esta vía en lo que va de mayo, con lo que se encamina a coronar uno de los meses con más adquisición de divisas desde que hay registros.Por último, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 351 millones, sin operaciones en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 357 millones.