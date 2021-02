El dólar subió cinco centavos en el precio promedio de venta al público en bancos y entidades financieras. La divisa cerró a $ 94,82, según el relevamiento realizado por el Banco Central. Una vez aplicado el impuesto PAIS y la percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias, su precio final es de $ 156,45.

En cambio, el blue o informal cerró a $ 147, más de nueve pesos por debajo del que se consigue en bancos. Los dólares bursátiles operaron con altibajos: el contado con liquidación (CCL) subió un 0,2% y quedó en $ 142,76. Mientras que el MEP bajó levemente a $ 138,72.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense ganó 10 centavos respecto de su último cierre, al quedar en un promedio de $ 89,53. El precio fue sostenido por las compras netas del Banco Central, que se llevó unos U$S 55 millones, de acuerdo a fuentes del mercado.



“En lo que va de febrero el saldo neto positivo para el BCRA está en el orden de los US$ 550 millones, aproximadamente, muy cerca del total de compras netas de diciembre pasado”, señaló el operador Gustavo Quintana, de PR Cambios.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 234 millones, en futuros MAE se transaron US$ 277 millones, mientras que en los futuros Rofex se registraron US$ 380 millones.