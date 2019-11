Tras conocerse la terrible noticia del accidente ocurrido en la localidad bonaerense de Lezama, familiares, allegados y vecinos de la escuela N° 41 de Benavídez se acercaron hasta la institución para interiorizarse de lo ocurrido y comunicarse con funcionarios locales.

Mientra una parte se congrego en las puertas del lugar, ubicado sobre la calle Brasil al 2000, escenas de profundo dolor se vivieron en la parte lateral del lugar, donde la abuela y el padre de Mia, una de las victimas se abrazaban al dolor y no tenían explicación del porqué.

Ana fue a buscar a su hija.

Cabe destacar, que algunas ambulancias se acercaron al colegio para contener y atender a los consternados familiares. Mariano, padre de Ludmila (quien se encuentra internada en el hospital de Chascomus), sostuvo a los medios que "mi hija esta internada en Chascomús con 30 chicos mas y todavía no nos dieron el parte medico. Las primeras informaciones dicen que el micro mordió la banquina y volcó, y nos enteramos por un grupo de Whatsapp. Mi mujer viajo a las 8 en un auto con mi mama y cuñada porque no quisieron esperar. Respecto al estado de mi hija no tengo el parte pero si esta ahí no debe estar grave, en cuanto a donde estaba sentada no se porque tenia un grupo de amigas con las que estaba siempre y a pesar de que tiene celular no nos pudimos comunicar porque no le llegaron los mensajes. Yo me entere cuando iba camino al trabajo y el dueño del lugar me trajo".

Mariano, preocupado por su hija.

En tanto, Ana (madre de Lara Ortíz, quien también se encuentra internada en Chascomús) agrego que "me voy ahora mismo en auto para allá con algunos familiares, a pesar de que van a poner transporte para ir hasta allá. Se que esta bien en el hospital de Chascomús, pero tengo que ir a verla".

Por otra parte, el intendente de Tigre, Luis Zamora se puso a disposición del colegio y las familias, y a la salida del colegio sostuvo que "los padres están esperando acá pero aun no tenemos información oficial de lo que paso, solo lo que dicen los medios pero no nos podemos llevar por eso. Cuando tengamos la información que esta centrada en el ministerio de salud bonaerense, la vamos a dar y haremos el correspondiente operativo con los padres".

Otro funcionario que dio testimonio fue el titular de salud municipal, Fernando Abramzon, que dijo que "hay chicos que fueron trasladados a hospitales de alta complejidad pero hay que esperar esa información para trasladársela a los padres y luego vamos a acompañarlos. Ademas de los dos chicos fallecidos, hay 3 en código rojo que los están operando en este momento, algunos están en el hospital Castex y otros en El Cruce, pero no podemos dar información concreta hasta que sea la oficial y se la digamos a los padres".

Lo cierto es que la incertidumbre por la falta de información era evidente, y cada tanto, una auxiliar del colegio salia a la puerta para preguntar quienes eran familiares de los chicos y los llevaban adentro con los otros. Ademas, ninguna autoridad del establecimiento salio para dar testimonios a la prensa presente.

Estefania es madre de uno de los alumnos de la escuela, y comento que "estoy muy triste por lo que paso y me pongo en el lugar de esa madre, algo que me podría haber pasado el año pasado porque mi hijo hizo ese viaje y todo estuvo bien organizado y no paso nada. No conocía a las chicas pero este viaje se hace todos los años y siempre la directora lo organiza bien".

Estefanía no sale de su estupor.

Otra de las madres, llamada Claudia, argumento que "la situación esta es muy terrible y apenas me entere vine a apoyar a los padres y a pedirle a dios que traiga paz. Tengo nueve hijos que vinieron a este colegio e hicieron ese viaje sin problemas y bien organizado por parte de la directora con los padres. Esto es una desgracia y solo dios sabe porque paso. Conocía alguna de las chicas y sus padres, ojala que esto se sepa y se averigüe bien para seguir adelante".