El cadáver de Yadira Stebler, de 14 años, fue hallado el lunes en aguas del arroyo El Toba, a unos 800 metros de la ruta provincial 36, que une las ciudades de Vera y Romang, en el norte de Santa Fe.



El cuerpo, que fue identificado por el padre de la menor a través de fotografías, estaba vestido solamente con ropa interior, y en la costa fue encontrado el resto de la vestimenta de la chica.



Voceros de la investigación informaron que la principal hipótesis es que la adolescente concurrió al lugar junto a un grupo de amigos después de bailar y que se arrojó a las aguas por propia voluntad.



Sin embargo, el tío de la menor tiene dudas. "No sabemos qué le pudo haber pasado. Sólo sabemos que la encontraron ahogada pero estimo que con alguien habrá ido a ese lugar... sola no creo que se vaya", señaló José Stebler en diálogo con FM Vida.



Yadira vivía con su papá, su madrastra y sus hermanos en Allende Lezama al 3000, en la ciudad de Vera. La menor estaba desaparecida desde hacía variuos días pero su progenitor no realizó la denuncia. Su madre biológica está radicada en el barrio Cementerio de esa localidad.



"Ella salía al boliche y a veces volvía al otro día. Era de demorar el regreso a su casa, por eso su padre quizás no se preocupó en esta ocasión", señaló el tío de la nena.



El primer peritaje sobre su cuerpo indicó que no presentaba lesiones de ningún tipo, a excepción de magulladuras provocadas por ramas presentes en el curso del arroyo El Toba.



"La verdad no sabemos qué le pudo haber pasado. Ojalá todo se esclarezca", concluyó el hermano del padre de la menor, Víctor Stebler.



En tanto, una vecina de la familia de la occisa se aventuró a conjeturar: "Ojalá se haga justicia porque algo le hicieron, sola no se va a ahogar". El resultado de la autopsia será esencial para determinar qué le pasó a la joven Yadira.