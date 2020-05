Por Francisco Nutti

Mientras el gobierno pide resguardarse para afrontar el pico de la pandemia, cada vez son más las empleadas domésticas contratadas en negro que se ven obligadas por sus empleadores a romper la cuarentena para trabajar. En algunos casos, las amenazan con no pagarles el sueldo, descontarles días de vacaciones y hasta incluso compensarles el sueldo obligatorio con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Ante esta disyuntiva, las trabajadoras -también lo sufren quienes están en blanco- prefieren realizar largos viajes en transporte público e ir a sus lugares de trabajo para no correr el riesgo de ser despedidas. "Mi patrona me manda fotos de que la casa está hecha un quilombo, que no puede sola. Me llama, me exige que vaya. Y yo tengo que acceder porque no me queda otra", indicó en diálogo con Crónica una mujer que trabaja desde hace cinco años en una casa de familia y que evitó dar su nombre para proteger su identidad.

Este jueves, en tanto, el gobierno promulgó el decreto que establece un incremento del 10% de los sueldos, en una cuota retroactiva del 5% desde marzo y otro 5% desde mayo. En ese marco, Carlos Brassesco, apoderado del gremio mayoritario de trabajadores de casas particulares (Upacp) y apoderado de Ospacp, la única obra social de la actividad en la Argentina, destacó: "Es cierto que hay una gran cantidad de empleadores que quieren obligar a las empleadas domésticas a trabajar en medio de la pandemia sin estar incluidas dentro de la exclusión como personal esencial".

#UPACP informa que continúa el aislamiento preventivo y obligatorio hasta el 10/5, de acuerdo a lo resuelto por el Gobierno Nacional.



☑️ Es decir, excepto 4° categoria (cuidadoras/es de adultos mayores y de niños y niñas), el resto deberá cumplir con la CUARENTENA OBLIGATORIA. pic.twitter.com/hScu6eiAwL — OSPACP (@ospacp) April 28, 2020

"Lo están haciendo mediante un montón de aprietes y cuestiones de tipo fraudulentas, que nosotros estamos reprobando como gremio y que realmente no podemos aceptar. Porque les dicen que si no van a trabajar las van a considerar despedidas, no les van a pagar el sueldo, las van a sancionar. Que si no van a trabajar no se van a poder tomar vacaciones. Además de eso, les quieren compensar el sueldo que les tienen que pagar obligatoriamente con el IFE, diciéndoles que les van a descontar lo que cobren de su sueldo y que sólo les tienen que pagar la diferencia. Y además de todo eso, quieren hacer que circulen con certificados truchos, que en muchos casos se los preparan ellos falseando los datos correspondientes", continuó.

Dentro de la Argentina se estima que hay una población de personal de trabajo doméstico de alrededor de 1.400.000 trabajadoras y trabajadores, de las cuales 600.000 están en blanco registradas y el resto están en negro y en la informalidad. "La gente que está en negro y en informalidad está sujeta a la buena de Dios porque realmente no tiene elementos legales de fuerza como tienen las trabajadoras que están registradas, como para poder hacerles exigencias a sus empleadores", continuó Brassesco.

En tanto que destacó: "Las que están en negro no tienen cobertura, ni seguro de riesgo de trabajo, por lo que si les pasa algo en el viaje o volviendo a sus casas o si contraen el virus no están cubiertas para nada. No tienen obra social, ni licencias por embarazo o nacimiento. Realmente condenamos a todas las personas que tienen a sus trabajadores en negro. Queremos que se regularice esto y que estén dentro de la ley".

Por otro lado, señaló: "Las empleadas cumplen más los protocolos que los dueños de casa, que son los empleadores. Muchas van a trabajar c´.on barbijos, con guantes, algunas se cambian la ropa o los zapatos cuando llegan a la casa. Por supuesto se asean lavándose las manos como corresponde con agua y jabón, pero en una gran cantidad de casos no les proveen alcohol en gel. Las familias no utilizan protectores faciales ni guardan la distancia de un metro y medio que hay que tener en estos casos".

"Estamos teniendo 500 llamadas o consultas diarias en la página del sindicato por este tema. Y en abril hemos llegado a las 800", finalizó Brassesco, indignado por la situación que les toca vivir a las trabajadoras. Por el momento, sólo Jujuy, San Juan y Chubut permiten trabajar a todas las categorías del rubro de limpieza.