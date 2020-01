El dólar cerró este martes a $62,98 promedio para la venta al público, con una suba marginal de un centavo respecto al pasado lunes, mientras que en el segmento mayorista la divisa avanzó cuatro centavos y finalizó a $60,10.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplando en el impuesto País- culminó la rueda en un valor final de $ 81,90.



En tanto, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación (CCL) cuya operatoria cierra en coincidencia con el cierre de la bolsa, se vende a $81,05 (-0,1%) y el dólar MEP cotiza a $79,38 (-0,6%).



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, resaltó que con la normalización de la actividad local luego del feriado de ayer en los Estados Unidos, "el dólar se deslizó suavemente de la mano de una mayor demanda autorizada".



Quintana detalló que las compras de bancos oficiales para atender necesidades propias "sostuvieron los precios y justificaron una nueva suba del tipo de cambio mayorista".



Y agregó que el nivel alcanzado por el dólar mayorista en esta jornada "solo es superado por el récord registrado en agosto del año pasado", luego de celebradas las PASO.



En la misma línea, Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, explicó que el dólar subió un par de centavos después del feriado del pasado lunes en Estados Unidos, ya que la demanda de la divisa fue desde el comienzo de la jornada, "en un mercado en el que no intervino el BCRA".



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 266 millones, mientras que en el sector de futuros MAE se operaron US$ 200 mil.



En el mercado de futuros Rofex se operaron 212 millones. Luego de varios días de caída, hoy subieron algunos centavos en los plazos.



Así, enero quedó operado en $ 60,75 y febrero a $ 62,65 con tasas de 39,48% y 39,71%, respectivamente.



En cuanto a las Leliq, el BCRA efectuó en esta jornada la primera subasta de Letras de Liquidez a 14 días de plazo, que se suma a la oferta de 7 días de plazo que ya existía, en la que dejó sin cambios, en 50%, la tasa de política monetaria licitaciones.



El monto adjudicado a siete días fue de $ 150.000 millones a una tasa máxima, mínima y promedio de 50,0000%.



Mientras que el monto adjudicado a 14 días fue de $ 550.000 millones a una tasa máxima, mínima y promedio de 50,0000%. De esta forma, el monto total ascendió a $700.000 millones.