Un estudio determinó que dormir de más puede ser perjudicial para la salud porque “aumenta el riesgo de tener problemas cardíacos y de muerte prematura, además de ser un indicador de enfermedades no diagnosticadas”. ¿Pero cuáles son los motivos que conducen al excesivo descanso?

El médico Pablo López (MN 36.163), coordinador del Programa para Manejos de los Trastornos del Sueño del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO) señaló a “Crónica” que en esos casos, la depresión puede ser un factor determinante. “Si bien son estudios observacionales, el dormir 10 horas aumenta la posibilidad de muerte porque hay una asociación, si se quiere, entre un fenómeno y otro, que no es precisamente la causa”. “Allí no se toman en cuenta otras variables que están asociadas con un sueño excesivo como la depresión, por ejemplo”, explicó.

Desde el punto de vista psicológico, el exceso de sueño puede ser una forma del “mecanismo de afrontamiento” especificado como “evitación”, para escapar momentáneamente de la realidad. Para López, esta y otras cuestiones, como el sedentarismo, son los principales afectados por el “descanso” prolongado.



Riesgos

Las universidades de Keele, Manchester, East Anglia y Leeds estudiaron los riesgos del sueño extenso. Para eso, analizaron los datos de 74 estudios, que cubren un total de 3 millones de participantes, y encontraron que las personas que duermen más de 10 horas diarias tienen un riesgo del 30 por ciento más alto de perder la vida de manera temprana en comparación con las que duermen menos.

El detalle arrojó que los primeros corren un peligro 56 por ciento mayor de morir de un derrame cerebral y un 49 por ciento mayor de perder la vida como consecuencia de enfermedades cardiovasculares que quienes duermen de forma normal. En general, esta mala calidad del sueño está asociada a un aumento del 44 por ciento en el riesgo de enfermedades cardíacas. “Lo que se indica como adecuado es un promedio de siete u ocho horas de descanso. Cuando cambiamos ese ritmo, el metabolismo se modifica. Los procesos biológicos habituales están alterados. Uno de manera sencilla puede ver que cuando dormís mucho tiempo seguido no te sentís descansado”, explicó López y agregó: “Para poder descansar bien, debemos ir bajando el nivel de actividad progresivamente. Es muy importante dormir cuando se tiene sueño, si no se genera un malestar, porque sabemos que no es bueno permanecer en la cama si no se está durmiendo”.

Por su parte, el doctor Chun Shing Kwok, a cargo de la investigación, recomendó que se considere que “dormir demasiado puede ser una señal o un síntoma de un problema cardíaco no diagnosticado, o del agravamiento de un problema ya conocido”. “Los patrones anormales de sueño podrían ser un marcador de riesgo cardiovascular elevado”, comentó.

En consecuencia, agregó que “la mayor duración del sueño puede estar más asociada con resultados adversos en comparación con los más cortos”. “Comenzamos este estudio porque estábamos interesados en saber si era más dañino dormir menos o más que la duración recomendada”, finalizó. No descansar como se debe puede afectar la regulación metabólica, aumentar la ansiedad, causar accidentes de tránsito o reducir la energía física y capacidad cognitiva. Pero, hasta el momento, se desconocía que “dormir de más” aumenta el riesgo de problemas coronarios y derrame cerebral.