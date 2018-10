El auto llegó hasta el living. (Captura).

Un padre y su hijo de 10 años se salvaron de milagro luego de que un auto se incrustó en el living de su casa en el barrio porteño de Villa Soldati. La pared estalló en mil pedazos que se dispararon por toda la vivienda ocasionando severos daños materiales.

Así quedó la pared luego del impacto. (Captura).



El accidente sucedió el jueves a las 7 de la mañana cuando un Chevrolet Primsa gris chocó con un Peugeot 307 rojo en San Pedrito y Lafuente. Seguidamente, se incrustó en la vivienda.

El otro auto implicado. (Captura).



Los integrantes se estaban preparando para ir al colegio, cuando escucharon "una explosión" producto del impacto. El padre y el hijo quedaron ilesos mientras que los automovilistas fueron trasladados al Hospital Grierson para hacerse chequeos.

El vehículo sufrió daños severos. (Captura).



"El auto impactó donde dormía el perro (pero) no le pasó nada. Vinieron peritos y se fueron. Me preocupa que quede abierto, pero el dueño (de la casa) me dijo que iba a venir a cerrar", dijo Carolina, familiar de quiénes viven en el inmueble.



En el lugar trabajó personal de la Policía de la Ciudad y Guardia de Auxilio de la Ciudad de Buenos Aires.