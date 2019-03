Dos mujeres resultaron gravemente heridas al caer la avioneta en la que viajaban en la localidad cordobesa de La Cumbre lo que provocó un incendio en la zona que ya fue controlado por bomberos locales.



El hecho ocurrió el domingo pasadas las 19 cuando, por causas que aun no fueron establecidas, la aeronave se precipitó a tierra a unos 300 metros del comienzo del sendero de ascenso al Cristo Redentor.



"Fue una desgracia pero dentro de todo con mucha suerte porque las mujeres pudieron ser rescatadas y se encuentran internadas en el Hospital Córdoba", confirmó Rubén Ovelar, el intendente de La Cumbre en diálogo con Cadena 3.



Y continuó: "Las primeras curaciones se le hicieron aquí en el hospital municipal de La Cumbre y luego las trasladamos. A la media noche me comuniqué con el director del Hospital Córdoba que me informó que una tiene 77 por ciento de quemaduras en el cuerpo y la otra en el 35 por ciento".



Ovelar describió que en el momento del impacto "una de las tripulantes logró salir por sus propios medios, a la otra se la ayudó a salir y segundos después la nave explotó como sucede en las películas".



A causa de esta explosión se produjo un incendio en el que trabajaron dotaciones de bomberos de La Cumbre, Los Cocos, Capilla del Monte y Villa Giardino, que a las pocas horas lograron controlarlo.