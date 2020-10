Los bares y restaurantes de la ciudades tucumanas de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena, podrán ampliar sus horarios de atención hasta la medianoche pese la la restricción para circular en la vía pública a partir de las 23.30 dispuesta por el Comité Operativo de Emergencias (COE).



"La realidad económica está muy complicada y el Intendente (Germán Alfaro) quiere que la gente trabaje", explicó hoy el subsecretario de Gobierno del municipio capitalino, Eduardo Prebisch, a los medios locales.



El funcionario aclaró que se mantendrá la exigencia del protocolo sanitario y pidió la colaboración de la ciudadanía en este sentido porque "estamos buscando fomentar el trabajo y convivir con la pandemia, que ya estamos viendo que viene para largo y necesitamos la responsabilidad social de todos".

Prebisch destacó que los locales gastronómicos de la capital provincial no podrán trabajar con clientes en el interior y destacó que por ese motivo "cedimos un espacio importante en las veredas, calles y espacios públicos para que puedan poner mesas y trabajar cumpliendo con los cuidados necesarios".Una medida similar adoptó el intendente de Yerba Buena,, quien "puede tomar este tipo de medidas sin necesitar la autorización del COE", explicó un vocero de esa comuna."La restricción hasta las 23.30 no incluye a los trabajadores y seguramente tendremos que consensuar con el gobierno provincial para buscar una salida que nos permita convivir con esta pandemia sin perjudicar la economía", agregó Prebisch.El funcionario indicó que "entendemos que es necesario tomar cuidados buscando un equilibrio porque el intendente Alfaro no quiere que se sigan bajando persianas y los tucumanos se queden sin trabajo".