A la indignación que generó la muerte de Jorge Gómez, el taxista asesinado a golpes tras una discusión de tránsito en Ensenada, se le sumá una pelea con un colectivero y dos jóvenes como protagonistas. El video registró lo sucedido en Ciudadela, cerca de avenida Rivadavia y General Paz. Allí puede verse cómo dos jóvenes increpan, le tiran cerveza e insultan a un colectivero de la empresa Almafuerte, que decide primero tirarles el vehículo encima y luego bajarse con un palo a pelear con ellos.

Los dos chicos se amedrentan ante la situación y huyen del lugar, aunque antes uno de ellos se cruza mano a mano con el colectivero armado con el palo del escobillón. Antes se ve que algunos más se meten, pero no para separar, sino para pelear.

Mientras, los pasajeros esperaban arriba del colectivo. Fue una persona que pasaba por el lugar la que filmó lo sucedido con su teléfono celular. El video se hizo viral. No se sabe cómo comenzó la pelea, pero nada justifica el accionar de estos dos jóvenes, que se ponen delante del colectivo, increpan al chofer, tiran cerveza sobre el parabrisas además de golpearlo.

Por lo que se supo, no había denuncia, pero podría iniciarse una investigación de oficio, pedir las cámaras de seguridad de la zona y así buscar identificar a los dos agresores que estaban con gorrita pero a cara descubierta. En principio no hubo ningún alerta al 911, por lo que no se ve policía llegar al lugar.