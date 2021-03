Por Alejandro Di Russo

Un nene de 4 años oriundo de la localidad de El Bolson, Río Negro, sufre de una enfermedad que todavía no le pudieron diagnosticar con precisión y, tras idas y vueltas por los hospitales patagónicos, la madre reclama el traslado urgente al Hospital Garrahan de Buenos Aires para que su hijo pueda ser atendido en un centro de salud de alta complejidad.

Tras dos meses con internaciones intermitentes, la mamá de Emnuel, Yanina Hernández, solicitó la ayuda de las autoridades municipales y gubernamentales para que el hospital de El Bolsón se encargue del traslado de su hijo a Buenos Aires. Ante varios problemas, negaciones y la no respuesta por parte de los funcionarios, Hernández solicitó un recurso de amparo ante la Justicia.

"Venimos hace dos meses con internaciones y altas. El 8 de marzo se cumplen dos meses que Emanuel pasó más días en el hospital que en casa. El tiene 4 años nada más y ya pasó muchísimas cosas. Tiene diarrea crónica, vómitos que lo dejan durmiendo hasta dos días, y no reacciona, porque tiene pérdida de conocimiento con los vómitos", explicó Hernández.

La madre del nene sin diagnóstico opinó: "tenemos la mala suerte de no tener un hospital de esa complejidad que requerimos y tenemos que estar viajando constantemente a otros lugares para hacer exámenes que acá no se pueden realizar".

Además, con respecto a la cuestión judicial, la madre Emanuel, explicó que tuvo que hacer "un recurso de amparo, para poder obtener respuestas, ya que había pasado mucho tiempo", relató la mujer, quien detalló que el reclamo está radicado en el Juzgado N°11 de El Bolsón.

"Ahora está todo en partes legales. Se empezó a hacer todo. Desde el juzgado exigen un diagnóstico preciso, porque mi hijo no puede trasladarse de un hospital a otro por durante tiempo, no es lógico", protestó Hernández.

"El traslado lo debería hacer el hospital. Nosotros hicimos una colecta para poder comprarle la leche especial que tiene que tomar Emanuel, que es muy cara. Ya que el hospital, en su momento, no me la proveía. Hasta el día de hoy no me la da. Me han dado donaciones y la pudimos comprar nosotros. Según el hospital, están haciendo los papeles, pero a mí no se me informó nada".