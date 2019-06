"No hay mucha explicación que pueda encontrar en este mundo para lo que pasó. Era una persona familiera, cocinaba para todos siempre. Amaba jugar con nuestras dos hijas. Y estaba siempre presente para lo que necesitáramos", explicó con angustia Patricia Jaimez, la esposa de Jaimez luego de conocer lo ocurrido.

La mujer recordó a "Joel" diciendo que "en la secundaria ya me gustaba y lo perseguía, pero él tenía novia. Después, él se fue unos años a vivir al sur de la provincia y volvió hace un tiempo. Estaba pasando un momento personal difícil. Por eso, lo empecé a acompañar, y así empezamos".

La pareja tuvo dos hijas: Julieta, que hoy tiene tres años, y Ariana, de dos. "Joel fue un padre ejemplar. Siempre se dedicaba parte de su día para jugar con las chicas. Incluso, Ariana, la más chiquita, tiene algo especial con su papá, era mucho más pegada a él que a mí", afirmó Patricia.

La última vez que Patricia vio a su marido fue el viernes por la noche, cuando se fue a lo de su abuelo. El sábado por la tarde, la mujer con las hijas de la pareja, acudió a una iglesia con sus hijas: "Fuimos a una escuelita bíblica del evangelio. Allí hicimos muchas actividades. La mayor le hizo un dibujo a su papá, que tenía pensado entregárselo el próximo domingo por el Día del Padre. Incluso se enojó porque la maestra no le dejaba llevarse el dibujo a casa porque todavía tenía la témpera fresca".

"Yo me enteré como a la hora y media. Me conecté a una red social y vi que se estaba viralizando el video en la cuenta de Radio Güemes. Cuando me puse a leer los comentarios, vi que una persona escribió: 'La víctima fatal fue Joel Jaimez'. Ahí se me vino el mundo abajo y empecé a llorar sin parar. Llamaba a la familia y nadie me atendía. El accidente fue a las 18:30 y recién dos horas después empezaron a llegar los familiares a mi casa para confirmármelo", se lamentó Patricia.

"Cuando encima me enteré más tarde que el que lo atropelló era su primo, además de tristeza me entró mucha bronca. No lo podía creer", agregó.

Dos días después de la tragedia, Patricia todavía no habló con Fabián Sarmiento ni con Johny Jaimez: "A Sarmiento casi no lo conocía. Él era de Orán, solo lo había visto, sin hablar, un par de veces en mi vida. Pero sé que tenía mala fama. Y Johny se encerró en su cuarto y todavía en dos días no salió de ahí. Tampoco quiere hablar con nadie. Él también estaba borracho en el auto. Y esta gente es así: trabajan y toman, trabajan y toman".

Durante el domingo, Patricia tuvo la terrible tarea de comunicarles la noticia a sus hijitas. Ambas decidieron acudir al velorio y acompañaron al cuerpo de su padre durante todo el tiempo que estuvieron en la ceremonia. "La más chiquita me repetía 'Auto malo, auto malo'", recordó Patricia.

Mientras tanto, la familia de Johny Jaimez no supo cómo pedirle disculpas a la viuda por lo sucedido: "Más allá de que Johny no manejaba, su familia me pidió perdón sin parar y me decían que no sabían cómo pudo pasar esto, no sabían qué hacer".