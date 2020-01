En una entrevista exclusiva de Chice Gelblung a Evo Morales que se realiza en los estudios de Crónica HD, el ex presidente de Bolivia sostuvo: "Sigo siendo Presidente".



"Al día siguiente de ganar empezó el golpe", relató Morales. Y agregó que él evitó una masacre, pero sin embargo confesó que llegó a México "destrozado". "No sabía qué había pasado. No entendía. No teníamos un plan B, ahora nos estamos para un plan B, si hubiera otro Golpe".

"A mí me informaron algo pero no tan serio, faltaban tres semanas para las elecciones", indicó el ex mandatario.

"Los últimos días justamente para evitar hechos de sangre, no hay problema, todo por Bolivia, yo anuncio que hemos perdido", recordó.