El Servicio de Oftalmología del Hospital "Castro Rendón" de Neuquén emitió una serie de recomendaciones para una observación segura del eclipse 2020 que se producirá el 14 de diciembre próximo, al mediodía, teniendo en cuenta que la provincia está ubicada en la franja de "oscuridad" que generará el fenómeno astronómico.



Las médicas oftalmólogas Mirlay Rodríguez y Natalia Rosalía Racigh puntualizaron las recomendaciones necesarias para observar el eclipse porque "el ojo no posee sensores de dolor, lo que le impide saber a las personas que el daño está sucediendo".



Las recomendaciones son: no mirar al sol de manera directa, tanto con o sin eclipse, a menos que se cuente con los materiales adecuados y durante los lapsos máximos establecidos; no mirar al sol a través de cámaras fotográficas, teléfonos inteligentes, binoculares, telescopios, lentes oscuros, radiografías o filtros caseros, dado que ninguno de estos elementos detiene la totalidad de las radiaciones emitidas por el sol.

Para observación directa y segura, utilizar lentes especiales que cuenten con etiqueta ISO 12312-2, sin rayas ni perforaciones y no deben tener una antigüedad mayor a los tres años. También, se pueden utilizar máscaras de soldador de grado 14 o superior. En ambos casos, es recomendable que la observación no supere los 30 segundos.En cuanto a las consecuencias, si la observación no se realiza con protección, el informe indica posible disminución de la visión, alteración en la percepción de los colores y formas, aumento en la frecuencia de patologías de la superficie del ojo, cataratas y ceguera.Los síntomas del daño ocular pueden manifestarse, por lo general, de seis a 12 horas después de la exposición como: irritación, hinchazón, ardor, lagrimeo, enrojecimiento progresivo de la conjuntiva y dolor que no permite abrir los ojos o visión turbia.En Neuquén durante el eclipse habrá oscuridad total en las localidades de Piedra del Águila, Las Coloradas, Santo Tomás y será de entre un 90 y 98% en el resto de la provincia.