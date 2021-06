Durante este mes sucederá uno de los fenómenos astrónomicos más imparctantes del año: el primer el primer eclipse solar de este 2021 ocurrirá el próximo 10 de junio.

Este eclipse será del tipo anillo de fuego, algo que pasa cuando la Luna se coloca entre el Sol y la Tierra pero sin cubrir totalmente al sátelite natural, creando así una especie de anillo brillante alrededor de la sombra de nuestra estrella más brillante

El resultado es espectacular: un anillo de fuego que en varios momentos del fenómeno no queda totalmente cerrado, haciendo que tome la forma de una “U” color rojo intenso que se asemejan a los cuernos del diablo.

"Los eclipses anulares son similares a los eclipses totales en los que la Luna, la Tierra y el Sol están alineados para que la Luna se mueva directamente frente al Sol como se ve desde la Tierra", indicó Alex Young, director asociado de Ciencias en la División de Ciencias de la Heliofísica en Centro de vuelo espacial Goddard de la NASA.

"Pero no ocurre un eclipse total, es decir, la Luna no bloquea completamente el disco visible del Sol porque la Luna está más lejos y su tamaño aparente en el cielo es [ligeramente] más pequeño que el Sol. Esto significa que un pequeño anillo de anillo del disco solar es visible alrededor de la Luna", agregó.

Además, según explicó, los eclipses solares ocurren dos semanas antes o después de un eclipse lunar. El 26 de mayo la superluna de la flor adornó el cielo y el 24 de junio se podrá ver la luna de fresa.

¿Cómo obsevarlo?

Mirar directamente un eclipse solar produce daños en los fotoreceptores y ocasionar disminución de la visión y alteración en la percepción de colores y formas. Por lo que si estás interesado en mirarlo, deberás utilizar gafas especiales.

Hay que tener en cuenta que los lentes de sol clásicos no funcionan como protección. Además, existen otras formas como proyectar la luz solar en una superficies. Por ejemplo, utilizar un cartón con un agujero en el centro para que proyecte la sombra.

¿A qué hora y donde se verá?

El efecto de "cuernos" se podrá apreciar en ciudades como Nueva York, Filadelfia o Boston, en los Estados Unidos, que despertarán con un amanecer eclipsado al más del 70% si las condiciones climáticas son favorables.

En la “Gran Manzana” el eclipse parcial será visible justo cuando salga el sol. Ocho minutos después del amanecer, a las 5:32 am hora local, el eclipse alcanzará su máximo y casi el 73% del sol será bloqueado por la luna.

En otras partes del hemisferio norte, como en el norte de Canadá, el oeste de Groenlandia, Siberia o Rusia, el eclipse podrá apreciarse en su totalidad, permitiendo observar por un máximo de 3 minutos y 51 segundos el efecto de “anillo de fuego”.

En Toronto (Canadá) por ejemplo, será visible al amanecer y el máximo del eclipse será visible sólo cinco minutos después del amanecer a las 5:40 am hora local. En ese punto, el sol estará oscurecido en un 80% por la luna.

Al otro lado del Océano Atlántico, Londres y el resto del Reino Unido experimentarán un pequeño eclipse parcial. Si bien no será tan impresionante como más al oeste, la luna cubrirá el 20% del sol, ocurrirá en un momento del día más razonable. El eclipse parcial comenzará alrededor de las 10:08 am hora local, alcanzará el máximo a las 11:13 am y finalizará a las 12:22 pm.

Este eclipse termina en el continente asiático del norte, allí será visible en algunas ciudades del lejano oriente. Uno de esos lugares es Ulaanbaatar, la capital de Mongolia. A partir de ahí, el sol estará oscurecido en casi un 40% por la luna cuando alcance su máximo alrededor de las 8:14 pm hora local. Los espectadores pueden disfrutar del eclipse parcial hasta la puesta del sol alrededor de las 8:50 pm.

Lamentablemente en Argentina no será visible. Y lo mismo sucederá en el resto de latinoamérica.