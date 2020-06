Eduardo Menem agradeció a quienes se interesaron por la salud de su hermano, el ex presidente y actual senador nacional Carlos Menem, y ratificó que el ex mandatario se encuentra "estable", atravesando un cuadro de neumonía y sin coronavirus, al tiempo que expresó la "esperanza y fe" en su recuperación.

En diálogo con Chiche Gelblung por Crónica HD, Eduardo aseguró que este martes es el "mejor día de Carlos" desde que lo internaron este sábado por la noche en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT).

Agregó que, gracias a su sobrina e hija del ex presidente Zulemita, pudo intercambiar unas palabras con él a través de Skype y lo notó "razonablemente bien". Agregó que está respondiendo bien al tratamiendo con antibióticos y detalló que la neumonía de Carlos fue originada por una bacteria y no por un virus.

Aprovechó la oportunidad también para desmentir algunas versiones mediáticas que aseguraban que Carlos estaba internado con un respirador y que tenía EPOC debido a una supuesta condición de fumador.



"Gracias a Dios, está reaccionando bien. Nunca tuvo respirador, no es cierto. Sí le pusieron la famosa bigotera con oxígeno pero nunca estuvo entubado. Se encuentra con un cuadro de neumonía, pero estable", añadió.



Luego, el ex senador que cumplió 82 años el último 30 de abril, expresó que lamentablemente no pudo ver a su hermano personalmente por "razones obvias" y precisó: "Zulemita hizo el contacto entre nosotros y pudimos dialogar. Ella puede entrar a verlo pero nosotros no, no podemos ni ir al instituto".

"Zulemita heredó la fuerza de Carlos, quien llegó a ser presidente tres veces luego de salir de un pueblito de La Rioja, gracias a su espiritu de lucha, a enfrentar los obstáculos de la vida con mucha fuerza y con mucha confianza", agregó.

Al concluir, agradeció a los medios de comunicación que se preocupan por el estado de salud de su hermano y añadió: "Agradezco también a los que están haciendo cadenas de oración por su recuperación. Que Dios los bendiga".