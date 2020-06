323 a.c.- Murió Alejandro III de Macedonia, más conocido como Alejandro Magno, quien fuera rey de varias regiones, faraón de Egipto y Hegemon de Grecia, títulos que logró por haber conquistado estos países. Su imperio se extendió desde su Grecia natal hasta el Valle del Indo en el este.

1562 - El colonizador español Juan Jufré y Montesa fundó la ciudad de San Juan de la Frontera, hoy conocida como San Juan. La localidad tiene una superficie de 28 kilómetros cuadrados y una población de casi medio millón de habitantes. En tanto, el nombre de la ciudad fue puesto en honor al Santo Patrono de Jufré.

1874 - Nació el escritor, periodista, político y ensayista Leopoldo Lugones, quien fuera el fundador de la Sociedad Argentina de Escritores, y por eso, se conmemora esta fecha como el Día del Escritor nacional. Entre sus obras más destacadas figuran "Las montañas de oro", "Romancero" y "Lunario sentimental", entre otras.

Lugones, un brillo de la literatura.

1943 - Nació Malcolm John Taylor, más conocido como Malcolm McDowell, quien es un actor de cine y televisión británico. que tiene una trayectoria de medio siglo de actuación. Entre sus películas más destacadas figuran "La naranja mecánica", "Halloween 2" y "Tank girl", entre otras.

1944 - Nació Ban Ki-Moon, quien es un diplomático surcoreano que fue secretario general de las Naciones Unidas entre 2007 y 2016. También se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores y Comercio de la República de Corea del Sur entre 2004 y 2006.

Por nueve años dirigió la ONU.

1962 - Nació Ally Sheedy, quien es un actriz estadounidense, y es conocida por sus actuaciones en las películas "The breakfast club", "ST. Elmos fire", "Twice in a lifetime", "Cortocircuito", "Juegos de guerra", "The junior defenders", "Little sister" y "Life during wartime", entre otras.

1974 - Comenzó la décima edición de la Copa del Mundo en Alemania, con la participación de 16 selecciones de todo el mundo. El campeón de esa edición fue el local que derrotó en la final a Holanda por 2 a 1, en tanto, el tercer puesto fue para Polonia que derrotó a Brasil por la mínima diferencia.

Brasil inauguró en cero con Yugoslavia.

1975 - Murió José María Guido, quien fuera un abogado y político que llegó a ser presidente de la nación entre 1962 y 1963. El golpe militar ocurrido a fines de marzo de 1962, hizo que Guido accediera al gobierno luego de derrocar al presidente Arturo Frondizi.

1982 - Arrancó la décimosegunda edición de la Copa del Mundo en España, con la participación de 24 conjuntos de todas las confederaciones. El campeón de esa cita ecuménica fue Italia, que venció a Alemania por 3 a 1, en tanto, el tercer puesto fue para Polonia que batió a Francia por 3 a 2.

Argentina cayó en el debut ante Bélgica.

2015 - Murió Samuel Kohan, más conocido como Sergio Renán, quien fuera un director de cine, teatro y ópera, además de actor, que recibió varios premios y una nominación al Premio Oscar por la película "La tregua". Otras cintas que dirigió fueron "Tacos altos", "La fiesta de todos" y "Crecer de golpe", entre otras.