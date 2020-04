1719 - El escritor inglés Daniel Defoe publicó el libro "Robinson Crusoe", el cual es considerado como la primera novela inglesa. La misma trata sobre una especia de autobiografía ficticia del protagonista, quien pasó 28 años en una isla desierta como naufrago de un barco que iba hacia África.

Un libro recomendable para leer.

1857 - Se inauguró el "Primer Teatro Colón", que en aquel entonces estaba ubicado frente a la Plaza de Mayo, en lo que hoy es el Banco Provincia. En ese momento la ópera "La Traviata" de Giuseppe Verdi fue la que inició la jornada, luego fue mudado al actual edificio ubicado sobre la calle libertad.

1863 - Comenzó a construirse el Ferrocarril Central Argentino, que une a la ciudad de Rosario con Córdoba, la cual culmina en 1870 y fue inaugurada por Domingo Faustino Sarmiento, quien era el presidente de la nación del momento. En tanto, fue la primera línea férrea que unió a dos provincias.

1874 - Nació Guillermo Marconi, quien fue un ingeniero electrónico y chofer italiano que fue uno de los impulsores más importantes de la radio transmisión a larga distancia, por el establecimiento de la ley de Marconi, así como para el desarrollo de un sistema de telegrafía sin hilos o radiotelegrafía.

1940 - Nació Alfredo James Pacino, más conocido como Al Pacino, actor, guionista y director estadounidense de cine y teatro. Es uno de los actores más trascendentes de Hollywood, y ganó un Premio Oscar en 1992 por su actuación en "Scent of a woman", y varios Globos de oro.

"Scarface", uno de sus grandes éxitos.

1955 - Nació Américo Rubén Gallego, quien es un ex futbolista y entrenador. El "Tolo" fue campeón del mundo con la selección argentina en el Mundial de 1978 jugado en nuestro país, además jugó en River y Newells de Rosario. Como entrenador lo hizo en Independiente, River, Newells, Toluca y Colo Colo.

1964 - Nació Andrew Bell, quien es un cantante inglés del grupo de pop Erasure, conjunto que lleva editado 16 álbumes y vendido unos 25 millones de discos. En sus 30 años de vida como grupo, sus principales temas son "Oh, Lamour", "Sometimes", "A little respect" o "Drama".

Aún perdura la magia de Erasure.

1974 - En Portugal se produce la "Revolución de los claveles", un levantamiento militar que provocó la caída del gobierno,que no tenía elecciones democráticas desde 1925. Tras esta situación la democracia en la nación fue restaurada, y permitió que provincias portuguesas no europeas lograran su independencia.

1995 - Murió Ginger Rogers, quien fue una actriz, bailarina y cantante estadounidense, que se adjudicó un Premio Oscar. En seis décadas de carrera, realizó más de 70 películas en la cuales se destacó por sus papeles en la danza. En 1940 ganó el Oscar por su participación en la película "Kitty foile".

2014 - Murió Francesc Vilanova Bayó, más conocido como "Tito", quien fue un ex jugador y entrenador español. Como jugador se desempeñó en Barcelona B, Celta, Figueres, Badajoz, Mallorca, Elche y Gramanet. Como entrenador dirigió al Barcelona, donde fue campeón en la temporada 2012-2013.