El Ministerio de Turismo inició un sumario a la agencia de Turismo Moon Travel que llevó un contingente de estudiantes a Cancún, México, en viaje de egresados y 32 de ellos volvieron contagiados de coronavirus, al detectar diversas irregularidades en los trámites administrativos, informaron fuentes de esa cartera.



Los voceros explicaron que la empresa no declaró ante el Ministerio los prestadores con los que iba a operar en el 2020, ni tampoco cargó en el sistema aplicativo los viajes a Cancún ni presentó a los padres el comprobante de la cuota cero, la primera que pagan los familias en este tipo de viajes.



En tanto, la cartera destacó que la agencia tenía habilitación y certificado de turismo estudiantil ambos desde el 2019, pero no fueron autorizados los papeles que presentó en el 2020, mientras que la renovación de la garantía de la licencia de habilitación que presentó el año pasado tampoco estaba aprobada.

Un total de 32 estudiantes bonaerenses dieron positivo en un test de antígeno realizado en el aeropuerto de Ezeiza tras realizar un viaje de egresados a MéxicoSe trata de grupos de estudiantes de diferentes escuelas bonaerenses que regresaron en estos últimos días de realizar su viaje de egresados a Cancún, en México.Sobre la presunta prueba de PCR que los estudiantes realizaron en México cuyo resultado fue negativo, la cartera destacó que "eso es materia de investigación, todavía desde el Ministerio no tenemos información al respecto, en caso de que así fuera cabría una denuncia penal contra la agencia".

Las sanciones en caso de que se comprueben las irregulariades administrativas son lala cancelación de la licencia de habilitación o multas.La presidenta de la(SAVE),, aseguró que el presente " es un pésimo momento para viajar" al exterior, y se preguntó "si no deberían ser más enérgicas las restricciones" sanitarias oficiales para prevenir la propagación de la Covid-19.

"Es un pésimo momento para viajar. Toda persona que viene del exterior potencialmente no solo puede ser contagiado de coronavirus sino que", dijo Cahn en declaraciones a Radio Nacional.Tras considerar "preocupante" el actual panorama sanitario, la epidemióloga expresó sus dudas respecto a que "si no debería ser más enérgica (la batería de medidas de prevención sanitaria), más allá de la recomendación de no viajar"."Cuando el viajar o no viajar queda a criterio de la gente, pasan estas cosas", dijo.