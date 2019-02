Tras la confirmación por parte del Instituto Dr. Carlos Malbrán, mediante los resultados de análisis realizados a los pacientes con hantavirus, de que el brote de esta enfermedad se debió a la transmisión persona a persona en las localidades de Epuyén, Trevelin , El Bolsón y El Maitén, Crónica dialogó con un infectólogo para saber los pormenores de esta confirmación y pasos a seguir.

El doctor Daniel Stecher (M.N. 55.467, jefe de la División de Infectología del Hospital de Clínicas) respondió a los siguientes interrogantes que se hace la sociedad con respecto al Hanta Virus Andes (zona sur de nuestro país) que dejó 11 muertos y decenas de heridos

¿Este tipo de transmisión es único en el mundo?

En Argentina circulan varios virus Hanta pero son de distinto tipo, está el Andes sur en la zona de Epuyén y El Bolsón, tenemos un virus que está en la zona de Salta, otro en Buenos Aires y otro en el noreste del país, todos transmitidos por ratones por orina, eyecciones, pero Andes virus es el que tiene la particularidad de que se puede transmitir de persona a persona, que no sólo se da la situación que se da con ese virus en esa zona, sino que además los otros Hanta del mundo no tienen esta transmisión, o sea, es una variante de este virus, hasta donde sabemos éste es el único que tiene este comportamiento. Hay que tener en claro que en 1996 cuando se identificó este virus con un brote del Bolsón, se observó que el virus tenia transmisión interhumana a diferencia de otros Hanta del mundo. Alguien que tenga Hanta en Salta o Buenos Aires no tendrá transmision interhumana, es importante que la gente entienda la diferencia que no todos son iguales.

¿Porque es diferente este tipo de Hanta?

Este en particular tiene mayor eficacia en la transmisión, se dice que un virus es más eficaz en trasmitir cuando pueden contagiar a más gente a partir de un solo caso. Si bien es un Andes virus, tiene algunas características genéticas distintas que le permite ser más transmisible que el del 96, por eso, se dió tal cantidad de personas infectadas y tal rapidez, eso son los resultados de los estudios que hizo el Malbrán y al comparar los virus de todos los pacientes que dieron similares entre sí, y que había algunas diferencias con otros virus de las zonas identificados previamente.

Con esta confirmación ¿cambian las medidas de prevención?

Ante la presencia del ratón colilargo en esa zona, que no es cualquier ratón, en general no hay que entrar a cabañas, galpones o cobertizos que estuvieron cerrados mucho tiempo, si se va a hacer eso, hay que hacerlo con máscara, rociar todo con lavandina para eliminar el virus. El agregado de éste es que si hay una persona infectada, los que lo rodean tienen que tener precauciones respiratorias, esto es uso de máscaras protectoras por un tiempo prudencial, hasta que se defina que el virus no está circulando más. Hay que aislar a las personas para evitar que se siga diseminando, porque este virus es capaz de contagiar a más personas que el que teníamos anteriormente en el sur.

¿Puede definirse a esta situación como una epidemia?

Una epidemia se define como un aumento por arriba del número de casos habituales que lo hemos tenido, pero lo que sucedió es lo que llamamos un brote, apareció este número de casos y en este momento está controlado, ahora que pasará con este virus en el futuro es difícil de predecir, por ahora, el brote se controló con las medidas de aislamiento de la población y no hubo casos nuevos, pero hay que vigilar la zona, lo que se hace es control de ratones, lo cual no es fácil pero se puede hacer y después cualquier caso que haya sospecha de infección por Hanta, debe ser estudiado precozmente y el paciente tiene que ser aislado hasta que se demuestre que no es Hanta o sino fuera, que pase el período de contagio".

La cantidad de casos registrados ¿es normal?

El numero global de Argentina es normal, la diferencia fue el brote en el sur, los otros Hanta mantienen el número de casos habitual con la mortalidad habitual, incluso la actual del Hanta si uno saca el brote de Epuyén, es más baja que cuando se descubrió el virus en el 96, o sea a medida que se lo detecta más precozmente, la mortalidad baja, acá fue muy alta porque fue un caso inusual. Cuando una enfermedad aparece por primera vez o reaparece con una estadística distinta, en general, se aumenta la mortalidad porque no hay tiempo de controlarlo, una vez que es conocida, la mortalidad tiende a bajar porque los médicos ya pueden detectar precozmente, tratarlo, controlarlo.