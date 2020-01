El dólar cerró este lunes a $62,97 promedio para la venta al público, con una baja marginal de un centavo respecto del viernes, mientras que en el segmento mayorista la divisa avanzó ocho centavos y finalizó a $60,17.



El dato destacado de la jornada -según analistas privados- es que la demanda estuvo más activa y que el Banco Central debió salir a abastecerla para mantener bajo control a la divisa.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplando en el impuesto País- culminó la rueda en un valor final de $ 81,90.



En tanto, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación (CCL) cuya operatoria cierra en coincidencia con el cierre de la bolsa, se vende a $84,38 (+1,3%) y el dólar MEP cotiza a $82,58 (+0,9%).



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, resaltó que se afirmó la demanda de dólares en el segmento mayorista y los precios rozaron el nivel de intervención del Central al tocar máximos en $ 60,16 por unidad



"La firmeza de la demanda autorizada forzó ventas del BCRA en niveles de $ 60,17 para evitar una suba mayor del tipo de cambio mayorista", detalló el especialista.



Y destacó que la suba de hoy llevó al dólar mayorista "al nivel más alto del año, registrando la segunda marca más alta desde agosto del año pasado".



Por su parte, Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, señaló que la corriente compradora podría continuar mañana, "ya que los operadores no tienen un horizonte claro de la negociación y las medidas que el ente regulador tomará de ahora en más, por lo que se estima que mañana el BCRA segurá vendiendo la divisa norteamericana, a una cotización superior a la de hoy, ya que tuvo que vender unos 115 millones de dólares".



El volumen operado en el segmento de contado US$ 399. millones y en el sector de futuros MAE se registraron US$ 15 millones.



En el mercado de futuros Rofex se operaron 104 millones de dólares. Los plazos más cortos concentraron más del 80 % del volumen operado.



Enero y febrero se operaron a $ 60,49 y $ 62,68; con tasas de 48,53 % y 47,58 % TNA, respectivamente.