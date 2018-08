Este martes, el dólar retrocedió 30 centavos, respecto de su último cierre, y finalmente se ubicó en $30,38, para la venta y 29,28 para la compra.La moneda estadounidense fue controlada por Banco Central de la República Argentina (BCRA), luego de que este licitara US$ 500 millones, de los cuáles solo colocó US$ 200 millones "ya que la demanda a precio de mercado fue menor a la esperada" indicó el organismo monetario. Está situación primero lo hizo llegar a $29,97 aunque no logró mantenerse.Por su parte, el sector mayorista, también registró una baja, aunque aquí fue de 31 centavos, cerrando en $29,61.Cabe recordar que el pasado lunes, el "billete verde" alcanzó un récord histórico al cerrar en $30,68, es decir, 88 centavos más que su anterior cotización.Por último, y en está línea, el presidente de la Nación, expresó palabras para apaciguar la volatilidad de la moneda yanki: "No pasa nada. tranquilos".