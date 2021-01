El valor del Bitcoin superó este sábado por primera vez en su historia los US$ 30.000, y hacia las 14 GMT cotizaba a US$ 31.502,77, a sólo dos semanas de haber superado la marca de los US$ 20.000.



"El apetito por el riesgo" ante esta criptomoneda "sigue siendo indomable", explicó en una nota de análisis Timo Emden, director de Emden Research, quien no descartó "nuevos récords históricos" a corto plazo.



A finales de octubre, el sitio de pagos online Paypal lanzó una línea de compra-venta en bitcoins, lo que propulsó aún más a esta moneda virtual, que superó por primera vez el umbral de los US$ 20.000 el pasado 16 de diciembre, recordó la agencia AFP.

.

Los analistas de JP Morgan advierten por su parte que "la utilización del Bitcoin por parte de los inversores tradicionales sólo ha hecho que empezar", e incluso comparan su auge al del oro, el valor refugio tradicional.



El Bitcoin no está relacionado a ningún activo ni a ninguna economía nacional ya que creado por una red anónima en 2008, es totalmente descentralizado y no depende en consecuencia de ninguna institución.

.



En contrapartida, su valor sufre altibajos vertiginosos: Empezó 2017 a un valor inferior a los US$ 1.000; entre noviembre y diciembre de ese año su precio se cuadriplicó; y a lo largo de 2018 volvió a caer, hasta situarse en poco más de US$ 3.000.