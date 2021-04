El coronavirus sigue haciendo estragos en el país. Esta vez, uno de los personajes más emblemáticos que tiene el fútbol argentino se contagió: el Brujo Manuel Valdez, quien dio positivo hace seis días está internado, con pronóstico reservado y hay preocupación en su entorno porque es un paciente de riesgo.

"Mucha fuerza Manu querido. Te acompañamos en esta...como nos acompañaste en muchas otras", indicó una de las historias de la cuenta de Instagram de Juan Sebastián Verón.

El Brujo Manuel colaboró con el plantel de Estudiantes de La Plata.

Manuel trabajó en varios equipos locales y no paró hasta llegar a la Selección Argentina. Sus presencias más recordadas se produjeron en Ecuador, donde Lionel Messi convirtió tres goles y comandó la clasificación al Mundial de Rusia 2018, en Independiente -ayudó en la consagración de la Copa Sudamericana 2017- y en Estudiantes -colaboró en el camino a la Libertadores 2009.

En cuanto a su trabajo profesional, la nueva víctima de la pandemia aclaró en varias oportunidades que no le gusta que le digan brujo: “Ya estoy acostumbrado, brujo no soy, nací así, no lo elegí. Rezo por dentro y hago mis cosas cuando están jugando. Yo ayudo, ellos hacen los goles. Trabajo con energía, no con animales o velas, nada de eso”.