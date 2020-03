El dólar cerró este lunes en un promedio de $64,71 para la venta al público, sin cambios respecto al viernes y en un complejo escenario internacional que obligó al Banco Central ( BCRA) a tomar posturas de venta en el mercado de divisas para abastecer a la demanda.



En tanto, en el segmento mayorista la divisa avanzó cinco centavos y finalizó en $62,53.



El dato relevante de la jornada fue que el BCRA debió intervenir en el segmento de contado y de futuros para suavizar los movimientos de la divisa estadounidense, a partir del complicado escenario de los mercados de referencia que sufren un "lunes negro" producto de la caída más grande en el valor del precio del petróleo desde la Guerra del Golfo en 1991 y del avance del coronavirus,



Así, los principales mercados financieros padecieron importantes devaluaciones de sus monedas y la región no estuvo ajena a los coletazos: el peso colombiano cayó 6,25%; el real perdió 2,51%; y el peso chileno retrocedió 1,87%.



A nivel local, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- culminó la rueda en un valor final de $ 83,20.

.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, se vendía a $ 85,82, con una suba de 3,1%; y el dólar MEP cotizaba a $ 84,39, con un avance de 3,4%., analista de PR Corredores de Cambio, dijo que hubo una intensa actividad oficial en el segmento de contado y de futuros que tuvo la finalidad de acotar el movimiento del tipo de cambio, "circunscribiéndolo a ajustar en la misma magnitud de la corrección de la postura de venta para hoy"."Las ventas del BCRA abastecieron la demanda autorizada, en un escenario internacional muy complicado", observó.Para el especialista, según fuentes privadas del mercado, las ventas del BCRA habrían totalizado poco más de US$ 100 millones.El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 291 millones y no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE.En el mercado de futuros Rofex se operaron 470 millones de dólares. Marzo y abril concentraron más del 65 % y se operaron $ 64,375 y $ 66,90; con tasas del 48,95 % y 49,05 %, respectivamente.