El Consultorio y Patrocinio Jurídico Gratuito de la Facultad de Derecho ( UBA) contabilizó 1.185 consultas y causas judiciales desde el comienzo del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo de la Nación por la pandemia COVID-19, hasta el 2 de julio de 2020.



La Facultad de Derecho posibilita el acceso a la justicia de los sectores que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica. De esta manera, la Facultad tiene presencia, no sólo en el ámbito académico, sino en la sociedad en general, contribuyendo a solucionar diferentes problemáticas.



Durante este período de cuarentena se dio prioridad a la atención de cuestiones urgentes relativas a violencia intrafamiliar y de género; asuntos en materia penal; alimentos; y urgencias en temas de acceso a la salud, sin dejar de atender cuestiones laborales y desalojos.





La atención se realizó las 24 horas del día, de lunes a domingo, a través del correo electrónico institucional (consultoriojuridico@derecho.uba.ar), complementándose mediante la plataforma virtual. De esta manera, el consultante se puso en contacto vía remota con las comisiones donde participan docentes y alumnos, quienes redoblaron sus esfuerzos para brindar una atención integral y con el correspondiente abordaje interdisciplinario, en los casos que así lo requieren.



Del total de consultas, 540 fueron para recabar información y asesoramiento jurídico en general, mientras que 645 fueron por casos que derivaron en la intervención profesional del Servicio Jurídico. De estas últimas, 303 personas se encuentran actualmente con tramitaciones administrativas y/o judiciales, y 215 consultantes están en la etapa de análisis del caso y control de documentación previo a su tramitación administrativa y/o judicial.

Por su parte, 40 personas consultaron por asistencia e información para la realización de trámites administrativos; mientras que 87 consultantes recibieron asistencia y asesoramiento por situaciones jurídicas en las que el consultorio y patrocinio no puo intervenir por tratarse de casos ocurridos en otras jurisdicciones y/o con contenido patrimonial. En estos casos, se brindó asesoramiento y se derivó a otro patrocinio jurídico.