Los gremios que nuclean a las dos CGT de Córdoba realizaron el martes un acto para evocar el Cordobazo, al cumplirse 49 años de una insurrección popular sucedida en la capital de esa provincia, el 29 y 30 de mayo de 1969. contra la dictadura gobernante autodenominada "Revolución Argentina" y que encabezaba el general Juan Carlos Onganía.



Luz y Fuerza, Smata, el Surrbac, el Suoem y el SEP aportaron nutridas columnas de manifestantes. Las movilizaciones de distintos gremios cordobeses generaron un caos vehicular en el centro. Comerciantes se quejaron por la poca cantidad de gente que pudo ir durante la mañana al microcentro cordobés.



En el acto no hubo oradores, sino que se leyó un texto. Participaron las regionales de las dos CGT de Córdoba, Rio Cuarto, Villa María, Bell Ville, Cruz del Eje, Punilla, San Francisco y Laboulaye. También estuvieron presentes CGT Nacional y Popular, CTA Córdoba, CTA Autónoma, Mesas de Unidad Sindical de Río Tercero, La Carlota y Huinca Renancó; Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Federación Universitaria de Río Cuarto y Federación de Cooperativas del Sur. El documento que se leyó estaba titulado: "A 49 años del Cordobazo". Y proclamó "No al tarifazo, no al ajuste, no a la reforma laboral, no a la reforma previsional, no al ataque a las organizaciones sindicales, no al FMI".



Entre los invitados se contó el ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada, quien estuvo en el palco montado en Vélez Sarsfield y bulevar San Juan. Desde allí, se preguntó ante el periodismo si "alguien cree que en Argentina se puede solucionar algo acotando los derechos de los trabajadores".



Al finalizar el acto, algunos referentes del sindicalismo cordobés manifestaron su intención de que la CGT convoque a un paro nacional contra el gobierno del presidente Mauricio Macri.