Crónica cerró "El Cronicazo" con un nuevo ganador, Miguel Ozuna, de 75 años, quien viajó desde la ciudad bonaerense de San Martín a la redacción multiplaforma de Garay 140 para retirar su orden de compra de Coto, tras participar del concurso.

"Siempre compro Crónica y desde hace muchos años porque me gusta mucho. Me enteré del concurso por el diario. Un amigo me recomendó que me fije a ver si ganaba algo y acá estoy", relató visiblemente emocionado el jubilado, quien recibió uno de los fabulosos premios sorteados todos los lunes en la pantalla de Crónica HD (órdenes de compra de supermercado Coto por $ 5.000 y $10.000).

La alegría llegó el pasado lunes cuando buscó entre sus diarios guardados, revisó los números en la parte superior de la tapa y salió a corroborar sus sospechas con su familia: "me parece que gané".

A pesar de que Miguel no trabaja más, reconoció que cada tanto hace alguna changa como carpintero. Crónica no sólo le informa sobre deportes -su sección preferida, explicó el hombre- sino que es su fiel ayudante cuando lustra algún mueble.

"Con el premio voy a tratar de comprar toda la mercadería que me hace falta en casa o todo lo que pueda. Estoy re contento", manifestó mientras secaba sus lágrimas.