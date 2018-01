La tasa del trámite para sacar el DNI desde mañana pasará de 60 a 100 pesos, en tanto que la obtención del documento en 24 horas costará 1000, informó Registro Nacional de las Personas.La actualización del cuadro tarifario fue publicada en el Boletín Oficial mediante la resolución 1043-E/2017 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda."La actualización de la tasa responde a la necesidad de acercar el valor del DNI a su costo de producción donde el Estado no sólo no obtiene ganancias sobre la tarifa sino que subsidia más del 50 por ciento del mismo", informó el organismo.Y añadió que "es importante destacar que las personas que no cuenten con los recursos necesarios para abonarlo quedarán exentas de dicho pago".Según el nuevo cuadro tarifario, que entrará en vigencia mañana 3 de enero, la obtención del DNI original así como sus renovaciones de 5, 8 y 14 años saldrá 100 pesos; al igual que la rectificación de datos o su cambio por extravío y deterioro (a excepción de los ejemplares D -cuarto ejemplar- que saldrán 150).El DNI en 24 horas y el DNI express (con envío certificado a domicilio) tendrán un costo de 1000 y 1500 pesos respectivamente.El documento argentino contiene datos biográficos y biométricos del ciudadano y cuenta con 30 medidas de seguridad que garantizan su inviolabilidad, tales como numeración en relieve, imagen holográfica y foto modulada en guilloches, código de barras, tinta ópticamente variable, entre otras.El RENAPER informó que durante 2017 se realizaron más de 800 operativos de documentación con camiones, camionetas y valijas de toma de trámite que posibilitaron el acceso al DNI a personas que viven en lugares alejados y de difícil acceso.Entre 2016 y 2017 se emitieron más de 15 millones de DNI , realizando un promedio de 30 mil documentos diarios.El organismo recordó que sigue vigente el programa "El Estado en tu barrio", que se lleva a cabo de martes a viernes en diferentes puntos del país, donde se puede hacer el DNI de forma gratuita, los itinerarios se pueden consultar en www.argentina.gob.ar/identidad.