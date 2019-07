Luego de que una mujer denunciara públicamente que su hijo de 10 años fue discriminado y echado de un club de barrio de Berazategui, el entrenador del equipo justificó su decisión y dio su versión en diálogo con cronica.com.ar. "Dijo que faltaba porque estaba de vacaciones y estaba en la casa. Lo sacamos para darle lugar a otros chicos. Luego, aceptamos que se reintegre, le dimos otra oportunidad", aseguró.

El DT que entrena todas las semanas a menores en el club Villa Mitre, situado en la calle 29, manifestó estar muy dolido por las declaraciones de la mujer que aseguró que el profesional maltrató y discriminó al nene de 10 años. Además, negó haberlo echado por "jugar mal al fútbol" y contó que la señora tuvo actitudes violentas frente a los chicos.

"A principios de enero comenzamos con los entrenamientos. Estábamos muy motivados y con muchas ganas de arrancar el torneo. Nos comunicamos con la madre del menor porque el chico no estaba asistiendo a las clases. La mujer aseguró que estaban de vacaciones en Santiago del Estero. Sin embargo, me la crucé por una calle del barrio, me enojé y tomé la decisión de darle el lugar a otro nene", relató Patricio.

Agregó: "La mujer se acercó a disculparse por su comportamiento y pidió por favor que su hijo continúe en el club. Después de charlarlo con el presidente del club, Lucas Toledo, decidimos aceptar la continuidad del menor. No queríamos que el chico se quede sin jugar. Cuando le mandamos el mensaje para desvincularlo, fue por un tema de falta de compromiso y compañerismo".

"La madre del chico se peleaba con todos los padres, la sacamos del grupo de WhatsApp por desubicada"

En cuanto a los dichos de discriminación, el sujeto aseguró que la madre del nene "no podía soportar que su hijo juegue tan solo 10 minutos por partido y, por eso, se alteraba y agredía a las autoridades". Luego, aclaró: "Son 13 chicos en el equipo y solo siete pueden estar en la cancha. Tenemos que ir rotando obligatoriamente para que todos puedan participar la misma cantidad de tiempo".

Recordó también que, luego del último partido que jugó el menor el martes pasado en el club, la madre del nene entró al vestuario "sacada de quicio, gritando, golpeando las paredes" y aseguró que su actitud generó el llanto desesperado de los menores.

También confesó que la madre del menor fue sacada del grupo de WhatsApp del club pero relató: "La mujer se peleaba con todos los padres. Agredió a todos, dijo barbaridades sobre aspectos personales de las personas que integraban el chat. La conversación era para avisar sobre fechas y horarios de partidos y entrenamientos. Decidimos sacarla por desubicada".

Al concluir, aseguró: "Nunca discriminaría a un nene. Es más, cuando no podía venir a entrenar, lo iba a buscar a la casa. Gracias a una colecta, logramos darle el uniforme completo del club y ya conseguimos la nueva ropa de invierno. Nos importan mucho los chicos y nos duele sobremanera cómo nos está ensuciando esta mujer".