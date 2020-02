El dólar cerró este jueves a un valor de $ 63,86 promedio para la venta al público, con una suba de 15 centavos respecto de ayer y en una rueda con bajo volumen de negocios, en tanto en el segmento mayorista la divisa avanzó seis centavos y finalizó a $ 61,79.



Así, la divisa con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- culminó la rueda en un valor final de $ 82,55.



En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, se vendía a $ 81,40, con un retroceso de 0,4%; y el dólar MEP cotizaba a $ 80,64, con una merma de 0,1%.

, analista de PR Corredores de Cambio, resaltó que fue otra rueda de reducido volumen de negocios, en donde el dólar mayorista "operó muy estabilizado en torno a la paridad fijada para hoy por el Banco Central".El especialista recalcó que las puntuales incursiones del Banco Central con compras en el sector donde operan bancos y empresas "contribuyeron a acotar la fluctuación del dólar".Además, anticipó que los próximos feriados de Carnaval pueden llegar a tener impacto en el volumen de negocios de mañana "debido al anticipo de operaciones que no podrán realizarse el lunes y martes próximo".Por su parte,, de ABC Mercado de Cambios, comentó que "prácticamente el BCRA no intervino en la plaza, que se autorreguló, entre oferta de exportadores y la demanda de importadores para hacer sus giros al exterior".El volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 163 millones, mientras que en el sector de futuros MAE se registraron US$ 70 millones.En el Mercado de Futuros de Rosario (Rofex) se operaron US$ 356 millones, y los plazos más cortos concentraron más del 60% del volumen operado.Febrero y marzo se operaron a $ 62,33 y $ 64,90; con tasas de 39,49% y 45,73% respectivamente.